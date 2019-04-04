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Хор Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром

Ярким музыкальным и культурным событием лета станет концерт Монреальского классического хора (Chœur classique de Montréal), который пройдет на сцене Большого зала Псковской областной филармонии 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Хор совместно с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии исполнит Реквием русского композитора Осипа Козловского (1757 - 1831) и Три русские песни Сергея Рахманинова (1873 - 1943).

Монреальский классический хор, основанный в 1989 году, является украшением классической музыкальной сцены Канады. В состав хора входят 85 опытных хористов; ансамбль выступает несколько раз в год, в том числе в самом престижном зале Монреаля Мэзон симфоник (Maison Symphonique). Хором и его оркестром дирижирует заслуженный деятель искусств провинции Квебек Луи Лавигер.



По случаю своего 30-летия в этом году Монреальский классический хор организовал серию социальных и музыкальных событий, в том числе и большой проект с несколькими концертами в разных городах России, с участием российских солистов и оркестров. Цель проекта - укрепление сотрудничества с музыкантами России, создание фундамента для приезда в Канаду российских дирижеров, солистов и хоровых ансамблей и поиск редко исполняемых произведений русских композиторов для исполнения в Канаде.

Монреальский классический хор всегда отличало особое отношение к произведениям русских композиторов, о чем свидетельствует ряд концертных программ в течение всех 30 лет существования этого музыкального коллектива. За эти годы были исполнены литургии, несколько опер русских композиторов в концертной версии. Даже на самом первом концерте ансамбля в 1989 году прозвучала в концертной версии опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Это исполнение вещалось каналом Радио Канада на всю страну. Также миссией хора с первого года его основания является регулярное исполнение редко исполняемых произведений.

В этом году хор впервые в Канаде исполнил Реквием русско-польского композитора Осипа Козловского. Реквием был заказан композитору в 1798 году последним польским королём Станиславом Понятовским, который доживал свои годы в Санкт-Петербурге. Католический реквием в новой, во многом новаторской оркестровке был исполнен спустя почти тридцать лет по случаю похорон русского императора Александра I.



Все официальные издательства этого уникального произведения давно утеряны. До недавнего времени существовала всего одна запись, сделанная хором и оркестром министерства культуры СССР. Партитура заново была издана в этом году в Монреале благодаря исследовательской работе хористов Монреальского классического хора и Андрея Владимировича Горячева, художественного руководителя московского камерного хора «Покров».

Помимо выступления в Пскове, Монреальский классический хор в августе этого года планирует дать концерты в Москве и Ярославле.

По мнению руководителей хора, эти выступления продемонстрируют российской общественности тот факт, что малоизвестные произведения музыкального наследия нашей страны ищут и ценят за ее пределами, а сотрудничество между хором и русскими оркестрами и солистами подчеркнут объединяющий и международный характер классической музыки.

8 августа, начало 19.00.

Большой зал Псковской областной филармонии.

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

Главный дирижер и художественный руководитель – Николай Хондзинский.

Монреальский классический хор.

Главный дирижер и художественный руководитель - Луи Лавигер.

В программе:

Реквием Осипа Козловского;

Три русские песни Сергея Рахманинова.

Солисты – Екатерина Кудрявцева, сопрано;

Анна Холмовская, меццо-сопрано;

Константин Степанов, тенор;

Алексей Комаров, баритон.

Для зрителей 6+

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