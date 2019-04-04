Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Децл «Морфия»
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Мариинка: впервые в Пскове
Пушкин жив, детка!
Суздальский фестиваль анимационного кино
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Псковичи о «Несвятых святых»
ещё Сцена / Концерты 04.04.2019 11:570 Любите ли вы Брамса? Если да, то приходите на концерт «Звук создан Богом» 18.06.2019 11:550 Хор Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром 04.06.2019 11:350 Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня 27.05.2019 17:410 Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении» 21.05.2019 13:080 Сегодня в БКЗ в рамках закрытия 75-го филармонического сезона для псковичей прозвучат знаменитый концерт Рахманинова и загадочные вариации Элгара 17.05.2019 17:273 В честь своего 35-летия певец Сергей Лазарев выступит 3 июня в Псковской филармонии
Сцена / Концерты

Хор Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром

18.06.2019 11:55|ПсковКомментариев: 0

Ярким музыкальным и культурным событием лета станет концерт Монреальского классического хора (Chœur classique de Montréal), который пройдет на сцене Большого зала Псковской областной филармонии 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Хор совместно с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии исполнит Реквием русского композитора Осипа Козловского (1757 - 1831) и Три русские песни Сергея Рахманинова (1873 - 1943).

Монреальский классический хор, основанный в 1989 году, является украшением классической музыкальной сцены Канады. В состав хора входят 85 опытных хористов; ансамбль выступает несколько раз в год, в том числе в самом престижном зале Монреаля Мэзон симфоник (Maison Symphonique). Хором и его оркестром дирижирует заслуженный деятель искусств провинции Квебек Луи Лавигер.


По случаю своего 30-летия в этом году Монреальский классический хор организовал серию социальных и музыкальных событий, в том числе и большой проект с несколькими концертами в разных городах России, с участием российских солистов и оркестров. Цель проекта - укрепление сотрудничества с музыкантами России, создание фундамента для приезда в Канаду российских дирижеров, солистов и хоровых ансамблей и поиск редко исполняемых произведений русских композиторов для исполнения в Канаде.

Монреальский классический хор всегда отличало особое отношение к произведениям русских композиторов, о чем свидетельствует ряд концертных программ в течение всех 30 лет существования этого музыкального коллектива. За эти годы были исполнены литургии, несколько опер русских композиторов в концертной версии. Даже на самом первом концерте ансамбля в 1989 году прозвучала в концертной версии опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Это исполнение вещалось каналом Радио Канада на всю страну. Также миссией хора с первого года его основания является регулярное исполнение редко исполняемых произведений.
В этом году хор впервые в Канаде исполнил Реквием русско-польского композитора Осипа Козловского. Реквием был заказан композитору в 1798 году последним польским королём Станиславом Понятовским, который доживал свои годы в Санкт-Петербурге. Католический реквием в новой, во многом новаторской оркестровке был исполнен спустя почти тридцать лет по случаю похорон русского императора Александра I.


Все официальные издательства этого уникального произведения давно утеряны. До недавнего времени существовала всего одна запись, сделанная хором и оркестром министерства культуры СССР. Партитура заново была издана в этом году в Монреале благодаря исследовательской работе хористов Монреальского классического хора и Андрея Владимировича Горячева, художественного руководителя московского камерного хора «Покров».
Помимо выступления в Пскове, Монреальский классический хор в августе этого года планирует дать концерты в Москве и Ярославле.
По мнению руководителей хора, эти выступления продемонстрируют российской общественности тот факт, что малоизвестные произведения музыкального наследия нашей страны ищут и ценят за ее пределами, а сотрудничество между хором и русскими оркестрами и солистами подчеркнут объединяющий и международный характер классической музыки.

8 августа, начало 19.00.
Большой зал Псковской областной филармонии.
Симфонический оркестр Псковской областной филармонии.
Главный дирижер и художественный руководитель – Николай Хондзинский.
Монреальский классический хор.
Главный дирижер и художественный руководитель - Луи Лавигер.
В программе:
Реквием Осипа Козловского;
Три русские песни Сергея Рахманинова.

Солисты – Екатерина Кудрявцева, сопрано;
Анна Холмовская, меццо-сопрано;
Константин Степанов, тенор;
Алексей Комаров, баритон.
Для зрителей 6+

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
18.06.2019, 11:550 Хор Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром 17.06.2019, 13:210 22 июня псковичей приглашают на прогулку-исследование 17.06.2019, 11:560 6 премьер представил зрителям Псковский драмтеатр в текущем театральном сезоне 14.06.2019, 14:490 Эскиз пьесы «Свидетельские показания» поставят в Псковском театре драмы
14.06.2019, 13:261 Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают принять участие в съемках фильма с Сергеем Безруковым 13.06.2019, 11:150 В Псковском театре драмы появятся «Пленные духи» 11.06.2019, 15:080 Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня 11.06.2019, 13:550 Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
11.06.2019, 11:440 В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын» 10.06.2019, 15:400 «Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли? 10.06.2019, 13:302 Псковский спектакль «Река Потудань» тепло приняли на Платоновском фестивале в Воронеже 10.06.2019, 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года
10.06.2019, 12:531 В Псковской области выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии 09.06.2019, 21:480 Нового Гамлета представила сегодня в «Михайловском» петербургская «Пушкинская школа» 09.06.2019, 15:520 Выступлением семьи Макарских завершился Пушкинский праздник в Бугрово. ФОТО 09.06.2019, 13:173 В Михайловском прошел Пушкинский праздник. ВИДЕО
09.06.2019, 12:180 Гости со всей России и из других стран мира побывали вчера на празднике в Михайловском 09.06.2019, 12:002 Гедиминас Таранда: На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры — от деревни до классики 09.06.2019, 09:581 Антон Макарский выступил в Бугрово на Пушкинском празднике 08.06.2019, 18:210 Делегация Великих Лук стала победителем парада гостей на Михайловской поляне
08.06.2019, 17:566 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной поляне в «Михайловском». ФОТО 08.06.2019, 16:453 Почетные гости Пушкинского праздника попробовали кленовый сок и прокатились на телеге 08.06.2019, 13:420 На главной сцене Михайловской поляны состоялось торжественное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2019, 12:520 220 Пушкиных открыли праздничные мероприятия на поляне в Михайловском
08.06.2019, 11:320 Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре 08.06.2019, 11:210 Лодку, она же - плавучие гусли можно увидеть в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне 08.06.2019, 11:100 Доброхоты из Пскова помогают проводить Дни Пушкинской поэзии 08.06.2019, 10:590 С самого утра кипит жизнь в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне. ФОТОРЕПОРТАЖ
08.06.2019, 08:004 Костюмированный парад, праздник сена и конное шоу гусаров ожидают гостей на Михайловской поляне. ПРОГРАММА 07.06.2019, 12:210 Эскиз спектакля «Невидимки» откроет режиссерскую лабораторию «Театр про писателей» 07.06.2019, 11:330 На улицах Пскова сегодня будут читать Пушкина 07.06.2019, 09:331 Кровать уже готова, а у зайца на ветру пока скрипит левое ухо - пространства «Михайловского» готовят к завтрашним гуляньям
07.06.2019, 08:263 Мединский: Вопрос об объединении Псковского драмтеатра с Александринкой должен решаться на основе здравого смысла 06.06.2019, 14:300 На Днях Пушкинской поэзии и русской культуры выступит Ансамбль песни и пляски Росгвардии 06.06.2019, 13:580 Александру Пушкину Псковский театр драмы обязан своим рождением 06.06.2019, 08:000 На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА
05.06.2019, 16:550 Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее 05.06.2019, 15:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области 05.06.2019, 11:021 На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет» 04.06.2019, 15:190 Эскизы спектаклей о гениях русской литературы покажут в Псковском драмтеатре
04.06.2019, 11:350 Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня 03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы
03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток» 03.06.2019, 16:323 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника
03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус 03.06.2019, 16:032 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев 03.06.2019, 15:550 Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области 03.06.2019, 13:150 В Бугрово зрители зарядятся энергией русского севера с помощью «ЛодкАструн»
03.06.2019, 12:210 Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 31.05.2019, 13:010 Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2019, 15:020 На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии 30.05.2019, 12:120 Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня
28.05.2019, 11:141 Старейшей артистке Псковского драмтеатра Мирре Горской 10 июня исполнится 92 года 28.05.2019, 11:091 Шесть спектаклей в июне покажет Псковский театр кукол своим зрителям 27.05.2019, 17:410 Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении» 27.05.2019, 10:400 Семь шедевров из коллекции Эрмитажа ожили в спектакле «Живые картины», показанном в Пскове. ФОТО
27.05.2019, 09:500 Петербургские актеры с особыми потребностями поделились собственными сказочными историями с псковским зрителем. ФОТО 26.05.2019, 09:300 Прекрасная жизнь: концерт «Воздух джаз» завершил фестиваль «Другое искусство» в Пскове 25.05.2019, 20:000 Псковичам представили спектакль «Высокие карзики» в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 25.05.2019, 17:300 В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО
25.05.2019, 15:001 В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО 25.05.2019, 10:300 «Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове 24.05.2019, 14:080 На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей 24.05.2019, 13:260 Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО
24.05.2019, 13:250 Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России 24.05.2019, 13:060 Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО 24.05.2019, 08:290 42 мушкетера «Другого искусства» 23.05.2019, 19:190 Эти люди совершают подвиг, причем каждый день: в Пскове торжественно открыли фестиваль «Другое искусство»
23.05.2019, 18:440 «И мы там были....» 23.05.2019, 11:250 Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя 22.05.2019, 16:280 Как попасть на бесплатный концерт «Воздух джаз», рассказали организаторы фестиваля «Другое искусство» 22.05.2019, 16:000 Мы стараемся, чтобы программа фестиваля «Другое искусство» была разнообразной - директор фестиваля
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru