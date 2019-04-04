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Псковская филармония и отель «Покровский» приглашают на вечер настоящего атмосферного джаза

Псковская филармония и отель «Покровский» приглашают на вечер настоящего атмосферного джаза от лучших музыкантов Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, в дни празднования города Пскова, в среду, 24 июля, джаз-оркестр из Санкт-Петербурга - Jazz Philharmonic Orchestra - выступит со своими зажигательными композициями под открытым небом на террасе отеля «Покровский».

Jazz Philharmonic Orchestra - это профессиональный биг бэнд, в состав которого входят 16 лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга под управлением Кирилла Бубякина. Оркестр существует при поддержке Государственной филармонии джазовой музыки, сцена которой является одной из виднейших джазовых площадок страны.

Первое выступление коллектива состоялось 10 лет назад (в январе 2009 года) на концерте, посвященном 20-летию Филармонии джазовой музыки, где с оркестром выступили звезды российского джаза, народные артисты РФ - Давид Голощекин и Игорь Бутман.

Руководитель оркестра - известный саксофонист Кирилл Бубякин - объединил в один коллектив молодых джазовых музыкантов Санкт-Петербурга, таких, как Юрий Богатырев, Андрей Блинчевский, Андрей Зимовец, Алексей Дмитриев, Николай Затолочный, Егор Крюковских, Александр Козлов, Роман Квачев и др. Все они являются первоклассными музыкантами, профессионалами своего дела.

Jazz Philharmonic Orchestra не только продолжает традиции знаменитых оркестров Тэда Джонса-Мела Льюиса, Каунта Бейси, Куинси Джонса и Роба Макконелла, но и исполняет оригинальные аранжировки джазовых стандартов и произведения русских композиторов.

Сам Кирилл Бубякин - выпускник Музыкального училища им.Мусоргского (класса Геннадия Гольштейна). В 2009 году окончил Санкт-Петербургский институт культуры. Саксофонист, флейтист, вибрафонист, педагог, композитор, Кирилл Бубякин - один из ярких представителей современного мэйнстрима на джазовой сцене России. Участник различных фестивалей в России, Европе, США, в том числе фестиваля им. Лайонэла Хэмптона в штате Айдахо.

Постоянный участник фестиваля «Свинг белой ночи» под руководством Давида Голощекина, его партнер по ансамблю.

Коллектив Кирилла Бубякина выступает на таких площадках, как Большой и Малый залы Филармонии, Государственная филармония джазовой музыки, Белый зал Политехнического Института, Шереметьевский Дворец, Клуб Игоря Бутмана в Москве, Клуб «Jagger», Театральный Центр на Коломенской, Таврический дворец, Дворец Белосельких-Белозерских, Государственная академическая капелла, Мюзик-Холл, а также концертные залы других городов России и зарубежья.

Музыканты оркестра обещают много прекрасной музыки в красивейшем месте Пскова.

Терраса отеля «Покровский» 24 июля, начало в 19.00.

Билеты купить можно ЗДЕСЬ.

Для зрителей 18+