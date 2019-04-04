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Ночь нежна: лавандовый концерт вновь прошел в Пскове

07.07.2019 01:11|ПсковКомментариев: 0

И я уже с тобой. Как ночь нежна!

Но здесь темно, и только звезд лучи

Сквозь мрак листвы, как вздох зефиров робкий

То здесь, то там скользит по мшистой тропке.

(Джон Китс, «Ода соловью», эпиграф к роману Ф.С.Фицджеральда «Ночь нежна»)

Фото здесь и далее - Андрей Кокшаров

Свежим псковским вечером что согревает лучше - французский романтизм, итальянский веризм, испанское Ренасимьенто или бокальчик шампанского? Наверное, никто не сможет ответить на этот вопрос лучше, чем гости концерта «Лавандовая ночь», который прошел на открытой террасе отеля «Покровский» 5 июля. Немногим более часа - и сердца слушателей согрелись главным, что может подарить музыка любой эпохи и направления, - настоящим чувством и неисчерпаемой энергетикой.

Интерес публики к концерту был настолько высок, что билеты на него были полностью раскуплены за месяц до концерта. Во-первых, все помнили удачную премьеру «Лавандовой ночи» в прошлом году. Во-вторых, для многих псковичей 75-й юбилейный филармонический сезон стал своего рода открытием, знакомством с новым дирижером, новыми возможностями оркестра и новым репертуаром. В этой ситуации сложно не прийти на концерт - ведь ты можешь пропустить что-то чрезвычайно интересное!

Да и сами псковичи открыли в себе нечто новое: оказалось, мы можем искренне рукоплескать и кричать «браво» не только эстрадным звездам, но и симфоническому оркестру. «Это очень важный показатель и очередное подтверждение тому, как много ценителей классической музыки среди псковичей. Для нашей публики будет звучать французская, итальянская и испанская музыка, вновь будет выступать солистка Мариинского театра Мария Баянкина», - рассказывал главный дирижер симфонического оркестра Николай Хондзинский в преддверии концерта.

Конечно, надежда на то, что эта ночь окажется более благосклонной к слушателям, нежели ее дождливая версия прошлого года, до последнего теплилась в тех, кто успел приобрести заветные билеты. Действительно, учитывая капризы псковской погоды за последнюю неделю, можно сказать, что «Лавандовой ночи» повезло: дождя не было. Было, правда, свежо (здесь меломаны позаимствовали основной прием наших доблестных военных: «в армии нет понятия — холодно, есть понятия: 1) Свежо 2) Очень свежо»).

Итак, было свежо - и чрезвычайно душевно: встречи с друзьями и знакомыми, приятное общество, теплые пледы отеля «Покровский», тосты за классическую музыку и восхитившая всех фотозона - море лаванды на фоне псковских крепостных стен. Впрочем, можно было откадровать фото так, что были видны только цветочные поля. И смело, недрогнувшей рукой ставить хэштэг #прованс (позаботившись, конечно, чтобы геолокация не «спалила»).

И вот волшебный момент настал: перед зрителями появился оркестр, дирижер - и над Великой рекой и Покровской башней поплыла нежная музыка, говорящая о любви и страсти больше, чем слова. 

Мелодичнейший Бизе с удивительной динамикой развертывания музыкального сюжета, нежнейшее интермеццо к опере Пьетро Масканьи «Сельская честь», романс Берлиоза из цикла «Летние ночи», ария Микаэлы из «Кармен», ария Манон, страстные переливы Мануэля де Фалья... И, наконец, - болеро Лео Делиба «Красавицы Кадикса» (да-да, это то самое болеро, которое напевает героиня Ирины Муравьевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» в случае, если джинсы «надо брать»: «Красавицы Кадикса замуж не хотяаат»). Конечно, все это рассказать невозможно: это надо слушать. Более того - надо смотреть: сосредоточенный серьезный взгляд дирижера, эмоции оркестрантов, и, конечно же, экспрессия выступления красавицы-вокалистки Марии Баянкиной (откройте секрет: как эта дива, эта фея в умопомрачительном воздушном платье «как у принцессы» могла выходить на открытую всем ветрам сцену да еще и петь при этом???).

Атмосферный open-air концерт в историческом центре Пскова не мог не завершиться овациями - на протяжении юбилейного 75-го филармонического сезона это стало уже своего рода доброй традицией. Как стало традицией и не отпускать своего преданного зрителя до осени: в течение лета псковичи смогут посетить еще несколько концертов известных музыкальных коллективов и Псковского симфонического оркестра.

24 июля нас ждет «Покровский. JAZZ» - выступление биг бэнда, в состав которого входят 16 лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга под управлением Кирилла Бубякина. 8 августа в рамках международного тура в БКЗ состоится концерт Choeur Classique de Montreal (Классический хор Монреаля) с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии. 23 августа - еще один популярный проект, «Золото Вены». Кстати, как пообещала на «Лавандовой ночи» директор БКЗ филармонии Елизавета Барышникова, и следующий, 76-й, филармонический сезон обещает быть не хуже закончившегося юбилейного!

Своей красотой «Лавандовая ночь» в очередной раз растрогала и очаровала. Как писал Ф.С.Фицджеральд в романе «Ночь нежна», «одно из свойств красоты - отражать лучшее, что есть в человеке, этой красотой любующемся».

Источник: Псковская Лента Новостей
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