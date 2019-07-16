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Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе

Концерт Монреальского классического хора (Chœur classique de Montréal) пройдет на сцене Большого зала Псковской областной филармонии 8 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Хор совместно с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии исполнит Реквием русского композитора Осипа Козловского (1757 - 1831) и Три русские песни Сергея Рахманинова (1873 – 1943). Монреальский классический хор в этом году отмечает свое тридцатилетие. В его состав входят 55 опытных хористов; ансамбль выступает несколько раз в год, в том числе в самом престижном зале Монреаля Мэзон симфоник (Maison Symphonique). Хором и его оркестром дирижирует заслуженный деятель искусств провинции Квебек Луи Лавигер

Хор всегда отличало особое отношение к произведениям русских композиторов. За эти годы были исполнены литургии, несколько опер русских композиторов в концертной версии. Даже на самом первом концерте ансамбля в 1989 году прозвучала в концертной версии опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Также миссией хора с первого года его основания является регулярное исполнение редко исполняемых произведений.

Так, в этом году хор впервые исполнил Реквием русско-польского композитора Осипа Козловского, который был заказан композитору в 1798 году последним польским королём Станиславом Понятовским. Спустя почти тридцать лет католический реквием в новой оркестровке был исполнен по случаю похорон русского императора Александра I и позже был почти забыт. Партитура была заново издана в этом году в Монреале благодаря исследовательской работе хористов Монреальского классического хора и Андрея Владимировича Горячева, художественного руководителя московского камерного хора «Покров».



В августе хор даст концерты в Пскове, Москве и Ярославле. Эти выступления, по мнению руководителей хора, подчеркнут объединяющий и международный характер классической музыки.

8 августа, начало 19.00.

Большой зал Псковской областной филармонии.



В программе:

Реквием Осипа Козловского;

Три русские песни Сергея Рахманинова.

Солисты – Екатерина Кудрявцева, сопрано;

Анна Холмовская, меццо-сопрано;

Константин Степанов, тенор;

Алексей Комаров, баритон.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Цена билета 100-200 рублей. Для зрителей 6+