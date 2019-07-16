Сцена / Концерты

Атмосферные концерты под открытым небом состоятся в июле и августе

Псковская областная филармония продолжает дарить любителям музыки и культурного отдыха яркие и необычные события.

24 июля, в среду, состоится очередной музыкальный open-air в одном из самых красивых уголков Пскова – на террасе отеля «Покровский». В концерте с видом на Покровскую башню принимает участие джаз-оркестр из Санкт-Петербурга - Jazz Philharmonic Orchestra. Зрителей ждет вечер настоящего атмосферного джаза от лучших музыкантов Санкт-Петербурга.

Jazz Philharmonic Orchestra - это профессиональный биг бэнд, в состав которого входят 16 лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга под управлением Кирилла Бубякина. Оркестр существует при поддержке Государственной филармонии джазовой музыки, сцена которой является одной из виднейших джазовых площадок страны.

Jazz Philharmonic Orchestra не только продолжает традиции знаменитых оркестров Тэда Джонса-Мела Льюиса, Каунта Бейси, Куинси Джонса и Роба Макконелла, но и исполняет оригинальные аранжировки джазовых стандартов и произведения русских композиторов.

Терраса отеля «Покровский» 24 июля, начало в 19.00.

Билеты купить здесь.

23 августа, в пятницу, там же, на террасе отеля «Покровский», состоится концерт «Золото Вены», на котором шедевры великих австрийских композиторов исполнит Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского.

Добавим, что симфонические концерты под открытым небом «Золото Вены» и «Лавандовая ночь» уже успели завоевать любовь подлинных ценителей классической музыки и войти в добрую традицию музыкальных событий Пскова. Зрители получают возможность не только насладиться вдохновенной музыкой на фоне исторических памятников, но и порадовать себя напитками от ресторана «Покровский», посетить зону интерактивности и сделать фото в удивительно красивом месте.

Терраса отеля «Покровский», 23 августа, начало в 19.00. Купить билеты можно здесь.

Для зрителей 18+