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«Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ

В субботу, 3 августа, в праздничной программе, посвященной церемонии открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод АрМИ-2019», примет участие лауреат премии Ленинского комсомола, премии искусств ГДР и конкурса профессиональных военных коллективов - Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. В организации концертной программы принимает участие Театрально-концертная дирекция при поддержке комитета по культуре.

Прославленный коллектив ВДВ покажет гостям и участникам праздника композицию «Крылатая пехота», а в заключение концерта исполнит гимн российских десантников «Синева», который будет сопровождаться десантированием спортсменов-парашютистов с флагами стран-участниц соревнований.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России начал свой славный творческий путь в далеком 1937 году как ансамбль красноармейской песни и пляски Киевского военного округа, насчитывая в своем составе 18 человек.

С первых дней войны и до Дня Победы ансамбль находился в действующей армии в составе Юго-Западного, Донского, Сталинградского, Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов.

Пройдя с войсками путь от Киева до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина, участвовал в битве под Курском, форсировал Дон, Десну, Днепр.

В трудных условиях фронтовой обстановки артисты ансамбля ежедневно давали по несколько концертов в окопах, блиндажах и на переднем крае.

Среди артистов ансамбля той поры – композиторы Марк Фрадкин и Николай Чайкин, танцоры Б.Каменькович и Б. Сичкин – знаменитый Буба Касторский из «Неуловимых мстителей». А рядовые Юрий Тимошенко и Ефим Березин, известные, как Тарапунька и Штепсель, выступали тогда перед зрителями в образах банщика Мочалкина и повара Галкина. Острые злободневные куплеты, веселые солдатские интермедии, шутки, пародии — вот оружие, которым в совершенстве владели эти великолепные сатирики.

В памятном победном 1945 году, с боевыми частями гвардейской Армии генерала Чуйкова ансамбль вступил в Берлин и 3 мая в 9 часов утра дал концерт на ступенях поверженного рейхстага, прославляя доблестных воинов-победителей. Всего за годы войны коллектив дал более 2000 концертов и обслужил более одного миллиона фронтовиков.

По окончании войны ансамбль приказа о возвращении на Родину так и не получил, став на долгие годы Ансамблем песни и пляски Группы советских войск в Германии. За этот без малого полувековой период ансамбль был удостоен высоких званий, неоднократно концертировал в Москве, выступал на лучших концертных площадках, сотрудничал с такими непревзойдёнными мастерами сцены, как народные артисты СССР Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов, Людмила Зыкина, Александра Пахмутова, Иосиф Кобзон.

В 1994 году, в соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ от 15 июня 1994 г., Ансамбль песни и пляски Западной группы войск был переформирован в Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск и передислоцирован в Москву. Тогда же в состав коллектива был включен легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Голубые береты» под управлением заслуженных артистов РФ Сергея Ярового и Юрия Слатова.

В первый год же пребывания в Воздушно-десантных войсках ансамбль побывал с концертами не только местах постоянной дислокации всех частей и соединений ВДВ, но и в местах выполнения боевых задач. В самые тяжелые исторические моменты артисты-десантники поднимали боевой дух войск в Чечне, Дагестане, Осетии, Абхазии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Косово, за что коллектив получил у десантников гордое имя «Ансамбль горячих точек». Не забыты и старые связи с Германией, куда коллектив выезжает практически каждый год.

География гастролей постоянно расширяется: Канада (2005), Италия (2005) Казахстан (2008, 2014), Швеция (2009), Индия (2010).

Ныне Ансамбль песни и пляски Воздушно-Десантных Войск России под руководством заслуженного артиста России Вячеслава Омельянова занимает одно из ведущих мест среди самых популярных российских военных коллективов.

Напомним, что в настоящее время Псковской области началась подготовка к проведению международного этапа конкурса «Десантный взвод АрМИ-2019». В соревнованиях примут участие команды из 23 стран мира. в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко.

Состязания пройдут на полигонах Завеличье и Струги Красные, а также на площадке приземления Кислово Россию представляет команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая на отборочном этапе соревнований.

Напомним, в субботу, 3 августа, на полигоне «Завеличье» (3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе) состоится торжественная церемония открытия конкурса. Зрителей и участников соревнований ждут большая концертная программа, военные показательные выступления, интерактивные шоу, выставка вооружения и военной техники. Начало в 10:30.