Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Последняя игра Александра Пушкина
Псковичи о «Несвятых святых»
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Мариинка: впервые в Пскове
Суздальский фестиваль анимационного кино
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Децл «Морфия»
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
ещё Концерты 16.07.2019 11:450 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе 01.08.2019 11:300 «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ 31.07.2019 11:453 На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса 18.07.2019 11:420 Атмосферные концерты под открытым небом состоятся в июле и августе 16.07.2019 11:450 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе 07.07.2019 01:110 Ночь нежна: лавандовый концерт вновь прошел в Пскове
Сцена / Концерты

«Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ

01.08.2019 11:30|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 3 августа, в праздничной программе, посвященной церемонии открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод АрМИ-2019», примет участие лауреат премии Ленинского комсомола, премии искусств ГДР и конкурса профессиональных военных коллективов - Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. В организации концертной программы принимает участие Театрально-концертная дирекция при поддержке комитета по культуре.

Прославленный коллектив ВДВ покажет гостям и участникам праздника композицию «Крылатая пехота», а в заключение концерта исполнит гимн российских десантников «Синева», который будет сопровождаться десантированием спортсменов-парашютистов с флагами стран-участниц соревнований.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России начал свой славный творческий путь в далеком 1937 году как ансамбль красноармейской песни и пляски Киевского военного округа, насчитывая в своем составе 18 человек.
С первых дней войны и до Дня Победы ансамбль находился в действующей армии в составе Юго-Западного, Донского, Сталинградского, Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов.

Пройдя с войсками путь от Киева до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина, участвовал в битве под Курском, форсировал Дон, Десну, Днепр.

В трудных условиях фронтовой обстановки артисты ансамбля ежедневно давали по несколько концертов в окопах, блиндажах и на переднем крае.

Среди артистов ансамбля той поры – композиторы Марк Фрадкин и Николай Чайкин, танцоры Б.Каменькович и Б. Сичкин – знаменитый Буба Касторский из «Неуловимых мстителей». А рядовые Юрий Тимошенко и Ефим Березин, известные, как Тарапунька и Штепсель, выступали тогда перед зрителями в образах банщика Мочалкина и повара Галкина. Острые злободневные куплеты, веселые солдатские интермедии, шутки, пародии — вот оружие, которым в совершенстве владели эти великолепные сатирики.

В памятном победном 1945 году, с боевыми частями гвардейской Армии генерала Чуйкова ансамбль вступил в Берлин и 3 мая в 9 часов утра дал концерт на ступенях поверженного рейхстага, прославляя доблестных воинов-победителей. Всего за годы войны коллектив дал более 2000 концертов и обслужил более одного миллиона фронтовиков.

По окончании войны ансамбль приказа о возвращении на Родину так и не получил, став на долгие годы Ансамблем песни и пляски Группы советских войск в Германии. За этот без малого полувековой период ансамбль был удостоен высоких званий, неоднократно концертировал в Москве, выступал на лучших концертных площадках, сотрудничал с такими непревзойдёнными мастерами сцены, как народные артисты СССР Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов, Людмила Зыкина, Александра Пахмутова, Иосиф Кобзон.

В 1994 году, в соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ от 15 июня 1994 г., Ансамбль песни и пляски Западной группы войск был переформирован в Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск и передислоцирован в Москву. Тогда же в состав коллектива был включен легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Голубые береты» под управлением заслуженных артистов РФ Сергея Ярового и Юрия Слатова.

В первый год же пребывания в Воздушно-десантных войсках ансамбль побывал с концертами не только местах постоянной дислокации всех частей и соединений ВДВ, но и в местах выполнения боевых задач. В самые тяжелые исторические моменты артисты-десантники поднимали боевой дух войск в Чечне, Дагестане, Осетии, Абхазии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Косово, за что коллектив получил у десантников гордое имя «Ансамбль горячих точек». Не забыты и старые связи с Германией, куда коллектив выезжает практически каждый год.

География гастролей постоянно расширяется: Канада (2005), Италия (2005) Казахстан (2008, 2014), Швеция (2009), Индия (2010).
Ныне Ансамбль песни и пляски Воздушно-Десантных Войск России под руководством заслуженного артиста России Вячеслава Омельянова занимает одно из ведущих мест среди самых популярных российских военных коллективов.

Напомним, что в настоящее время Псковской области началась подготовка к проведению международного этапа конкурса «Десантный взвод АрМИ-2019». В соревнованиях примут участие команды из 23 стран мира. в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко.

Состязания пройдут на полигонах Завеличье и Струги Красные, а также на площадке приземления Кислово Россию представляет команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая на отборочном этапе соревнований.

Напомним, в субботу, 3 августа, на полигоне «Завеличье» (3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе) состоится торжественная церемония открытия конкурса. Зрителей и участников соревнований ждут большая концертная программа, военные показательные выступления, интерактивные шоу, выставка вооружения и военной техники. Начало в 10:30.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: Десантный взвод-2019 «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу конкурса «Десантный взвод-2019» На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах Участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» в Пскове торжественно вручили оружие 3 августа состоится открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» в Пскове Первыми на международный конкурс «Десантный взвод» прибыли команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана Эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод» Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2019» в Пскове
Лента новостей
Последние новости
01.08.2019, 11:300 «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ 31.07.2019, 11:453 На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса 30.07.2019, 13:030 Сегодня и завтра билеты на августовские спектакли Псковского драмтеатра можно приобрести за половину стоимости 25.07.2019, 08:530 Под покровом джаза
22.07.2019, 13:450 Николай Хондзинский и его первый симфонический сезон в Пскове 18.07.2019, 17:530 Премьерный показ диснеевского ремейка вызвал ажиотаж у зрителей Опочки 18.07.2019, 17:051 «Тихие сеансы» могут войти в практику областной киносети 18.07.2019, 11:420 Атмосферные концерты под открытым небом состоятся в июле и августе
16.07.2019, 11:510 Трагикомедией «Играй, скрипач!» завершатся гастроли Новороссийского театра в Пскове 16.07.2019, 11:450 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе 11.07.2019, 12:440 Новороссийский театр покажет псковичам свою трактовку «Пяти вечеров» Александра Володина 11.07.2019, 12:180 Стали известны фильмы, которые покажет региональная киносеть Псковской области в «Ночь кино»
08.07.2019, 13:430 Как купить билет на спектакль Псковского драмтеатра за половину стоимости? 08.07.2019, 12:412 Музыкальную комедию с грузинским акцентом привезет псковичам Новороссийский драмтеатр 07.07.2019, 01:110 Ночь нежна: лавандовый концерт вновь прошел в Пскове 05.07.2019, 17:490 Псковский академический театр драмы стал номинантом зрительской премии «Звезда театрала»
04.07.2019, 12:460 Комедию «Что-то зазвенело» в постановке артистов Новороссийского театра драмы увидят псковские зрители 02.07.2019, 13:280 Псковская филармония и отель «Покровский» приглашают на вечер настоящего атмосферного джаза 01.07.2019, 13:471 Псковская филармония планирует бесплатно приглашать на концерты ветеранов в 2020 году 01.07.2019, 11:471 С 8 по 11 августа в Пскове пройдут гастроли Новороссийского драматического театра
29.06.2019, 14:064 Популярная группа «Фрукты» выступит сегодня в Пскове 28.06.2019, 17:451 Манфред Шюркамп: Ганза - доказательство того, что границы должны быть открыты 28.06.2019, 17:150 В Пскове торжественно открыт I Международный кинофестиваль «Западные ворота» 28.06.2019, 16:262 Алексей Учитель хотел бы снять фильм в Волышево
28.06.2019, 15:374 Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове станет ежегодным - Жанна Малышева 28.06.2019, 15:234 Алексей Учитель: Псков надо объявить столицей кинематографа 27.06.2019, 16:100 Эксперты оценили в Псковском драмтеатре 5 эскизов спектаклей режиссерской лаборатории 27.06.2019, 14:100 Спектакль Псковского театра кукол «Фауст» тепло встречен зрителями Международного фестиваля «КУКАRТ»
27.06.2019, 12:500 Псковский театр драмы начал по новым правилам продавать билеты 27.06.2019, 12:450 Международное жюри выберет лучший фильм псковского фестиваля «Западные ворота» 26.06.2019, 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» 25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере
25.06.2019, 15:351 Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова 25.06.2019, 15:180 «Очень громкой премьерой» завершится театральный сезон в Псковском театре драмы 25.06.2019, 13:274 Флешмоб «Не получай пропуск» предложили провести в Пскове на Ганзу 25.06.2019, 13:141 Рынок городов и шествие участников: Что ни в коем случае нельзя пропустить на Ганзе?
25.06.2019, 12:350 Завпост Псковского драмтеатра Максим Горбунов участвовал в российском проекте «Театральное ПТУ» 24.06.2019, 15:570 Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 24.06.2019, 14:050 Спектакль Псковского драмтеатра «Год Жирафа» примет участие в Международном фестивале «Кyкart» 24.06.2019, 10:465 Изменяла ли жена Пушкина с императором?
22.06.2019, 17:000 В Псковском драмтеатре представили спектакль «Невидимки». ФОТО 21.06.2019, 11:000 Режиссер Константин Солдатов: «Невидимки» - это спектакль о любви и самопожертвовании 20.06.2019, 15:170 Режиссер эскиза «Нави Волырк-капитанский сын» Елена Павлова: «Внутренняя человеческая природа Крылова интереснее фактов его биографии» 20.06.2019, 12:140 Районные кинозалы Псковской области примут участие во Всероссийской акции «Ночь кино 2019»
19.06.2019, 16:400 Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны» 19.06.2019, 13:090 Для съемок фильма «Учености плоды», которые пройдут в Пушкинских Горах, приглашают женщин, детей и мужчин старшего возраста 18.06.2019, 11:550 Хор Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром 17.06.2019, 20:084 За победу в конкурсе «СинеГанза» в Пскове поборются 6 фильмов - лидеров кинопроката в своих странах
17.06.2019, 13:210 22 июня псковичей приглашают на прогулку-исследование 17.06.2019, 11:560 6 премьер представил зрителям Псковский драмтеатр в текущем театральном сезоне 14.06.2019, 18:090 Короткометражки, снятые молодыми режиссерами, покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове 14.06.2019, 14:490 Эскиз пьесы «Свидетельские показания» поставят в Псковском театре драмы
14.06.2019, 13:261 Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают принять участие в съемках фильма с Сергеем Безруковым 13.06.2019, 11:150 В Псковском театре драмы появятся «Пленные духи» 11.06.2019, 15:080 Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня 11.06.2019, 13:550 Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
11.06.2019, 11:440 В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын» 11.06.2019, 10:560 «Особенности национальной охоты» и других «Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» 10.06.2019, 15:400 «Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли? 10.06.2019, 13:302 Псковский спектакль «Река Потудань» тепло приняли на Платоновском фестивале в Воронеже
10.06.2019, 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года 10.06.2019, 12:531 В Псковской области выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии 09.06.2019, 21:480 Нового Гамлета представила сегодня в «Михайловском» петербургская «Пушкинская школа» 09.06.2019, 15:520 Выступлением семьи Макарских завершился Пушкинский праздник в Бугрово. ФОТО
09.06.2019, 13:173 В Михайловском прошел Пушкинский праздник. ВИДЕО 09.06.2019, 12:180 Гости со всей России и из других стран мира побывали вчера на празднике в Михайловском 09.06.2019, 12:002 Гедиминас Таранда: На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры — от деревни до классики 09.06.2019, 09:581 Антон Макарский выступил в Бугрово на Пушкинском празднике
08.06.2019, 18:210 Делегация Великих Лук стала победителем парада гостей на Михайловской поляне 08.06.2019, 17:566 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной поляне в «Михайловском». ФОТО 08.06.2019, 16:453 Почетные гости Пушкинского праздника попробовали кленовый сок и прокатились на телеге 08.06.2019, 13:420 На главной сцене Михайловской поляны состоялось торжественное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
08.06.2019, 12:520 220 Пушкиных открыли праздничные мероприятия на поляне в Михайловском 08.06.2019, 11:320 Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре 08.06.2019, 11:210 Лодку, она же - плавучие гусли можно увидеть в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне 08.06.2019, 11:100 Доброхоты из Пскова помогают проводить Дни Пушкинской поэзии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru