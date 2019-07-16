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Монреальский хор исполнит в Пскове возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского

В четверг, 8 августа, Монреальский классический хор (Chœur classique de Montréal) в сопровождении Симфонического оркестра Псковской областной филармонии исполнит Реквием русско-польского композитора Осипа Козловского и Три русские песни Сергея Рахманинова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, имя композитора Осипа Козловского не слишком известно в России. А между тем его полонез «Гром победы, раздавайся!» на слова Г. Р. Державина был неофициальным русским национальным гимном конца XVIII - начала XIX столетия. Поводом к созданию гимна явилось взятие русскими войсками под командованием А. В. Суворова османской крепости Измаил в ходе Русско-турецкой войны.

В своё время Козловский считался лучшим композитором, его мелодии звучали на каждом углу. «Русских композиторов вообще очень мало, – было написано в его некрологе, – а О. А. Козловский стоит в первом ряду между ними».

Сочинение для хора, солистов и оркестра «Реквием» (Missa pro defunctis) Козловского принято считать первым русским «Реквиемом» - и в том смысле, что он написан русским композитором, и в том смысле, что он написан в России. Произведение было заказано композитору последним польским королем Станиславом II, но в итоге прозвучало на похоронах императора Александра I.

Позже это сочинение было почти забыто. Впервые за долгое время постсоветского безвременья интерес к имени Осипа Козловского возник в музыкальном мире уже в 21 веке.

Скрупулезная работа по реставрации старинной партитуры, хранящейся в библиотеке Петербургской консерватории, потребовала весьма длительного времени. «Реквием» был извлечен из шкатулки музыкальных раритетов и был представлен несколько лет назад российской публике в аутентичном варианте, то есть в оригинальной редакции 1798 года.

Предстоящий концерт даст псковичам редкую возможность открыть для себя важную страницу истории русской музыки. В исполнении российских музыкантов и канадского хора из Монреаля прозвучат чарующие звуки масштабного и величественного «Реквиема» Осипа Козловского.

Ведь по мнению музыкальных критиков, музыка этого композитора — «прямая наследница чарующих моцартовских гармоний; музыка очень тонкая, деликатная, рафинированная и, безусловно, самобытная; музыка, в которой всё же ощущается нечто привнесенное «русской средой», хотя она и предназначена для совершения обряда католической заупокойной мессы. Ее гармонии не просто расчетливо искусны, в них есть что-то волнующе задушевное».

Отметим, что Монреальский классический хор, который в этом году отмечает свое тридцатилетие, всегда отличало особое отношение к произведениям русских композиторов. За эти годы были исполнены литургии, несколько опер русских композиторов в концертной версии. Миссией хора с первого года его основания является регулярное исполнение редко исполняемых произведений.

В августе хор осуществляет большой гастрольный тур по России, он даст концерты в Пскове, Москве и Ярославле. Эти выступления, по мнению руководителей хора, подчеркнут объединяющий и международный характер классической музыки.

8 августа, начало 19.00.

Большой зал Псковской областной филармонии.

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

Главный дирижер и художественный руководитель - Николай Хондзинский.

Монреальский классический хор.

Главный дирижер и художественный руководитель - Луи Лавигёр.

В программе:

Реквием Осипа Козловского;

Три русские песни Сергея Рахманинова.

Солисты – Екатерина Кудрявцева, сопрано;

Анна Холмовская, меццо-сопрано;

Константин Степанов, тенор;

Алексей Комаров, баритон.

Для зрителей 6+. Цена билета 100-200 рублей.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии>>>

