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Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр исполнили возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского. ФОТО

Концерт Монреальского классического хора (Chœur classique de Montréal) состоялся на сцене Большого зала Псковской областной филармонии 8 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Хор совместно с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии исполнил Реквием русского композитора Осипа Козловского (1757 - 1831) и Три русские песни Сергея Рахманинова (1873 – 1943). Монреальский классический хор в этом году отмечает свое тридцатилетие. В его состав входят 55 опытных хористов; ансамбль выступает несколько раз в год, в том числе в самом престижном зале Монреаля Мэзон симфоник (Maison Symphonique). Хором и его оркестром дирижирует заслуженный деятель искусств провинции Квебек Луи Лавигер.

Фото Андрея Кокшарова