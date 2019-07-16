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Сцена / Концерты

Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа

13.08.2019 12:41|ПсковКомментариев: 0

23 августа на террасе отеля «Покровский» состоится концерт под открытым небом «Золото Вены», на котором Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского исполнит шедевры Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Каждый из этих композиторов в свое время подолгу жил и творил в столице Австрии, поэтому их называют великими венскими классиками.

По словам главного дирижера и художественного руководителя Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николая Хондзинского, для успеха любого концертного выступления всегда очень важен первый импульс, первоначальная идея, вокруг которой уже дальше выстраивается вся программа.

«Здесь таким импульсом стал образ старой Вены конца 19-го - начала 20-го столетия. Это был мировой культурный центр, думаю, даже по меркам того времени, мегаполис. В недавнем прошлом – столица Священной Римской империи, родина Моцарта, Бетховена, Гайдна, Шуберта. Это такой благополучный центр старой Европы, город, в котором музыка окружает вас со всех сторон», - подчеркнул главный дирижер.

По мнению Николая Хондзинского, концерт позволит всем зрителям окунуться в атмосферу чарующих звуков некоронованной музыкальной столицы мира.

Добавим, что симфонические концерты под открытым небом «Золото Вены» и «Лавандовая ночь» уже успели завоевать любовь подлинных ценителей классической музыки и войти в добрую традицию музыкальных событий Пскова. Зрители получают возможность не только насладиться вдохновенной музыкой на фоне исторических памятников, но и порадовать себя напитками от ресторана «Покровский», посетить зону интерактивности и сделать фото в удивительно красивом месте.

Терраса отеля «Покровский», 23 августа, начало в 19.00.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии #концерт #ТКД #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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