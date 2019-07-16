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Симфонический оркестр областной филармонии примет участие в праздновании 75-летия образования Псковской области

23 августа в Большом концертном зале Псковской филармонии состоится праздничный концерт, посвященный знаменательной дате в жизни региона – 75 –летию со дня образования Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в концерте примут участие Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением главного дирижера Николая Хондзинского, хор Московского Сретенского Ставропигиального монастыря и сводный хор Псковской области. В программе концерта - яркие композиции вокальной и инструментальной музыки великих русских и современных композиторов.

Напомним, Псковская область была образована 23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР после выделения из состава Ленинградской области одновременно с образованием 22 августа 1944 года Великолукской области, выделенной из состава Калининской области (ныне Тверской области).



Как известно, на протяжении всей истории Российского государства территория Псковской области не раз претерпевала череду административных переустройств.

Оборачивались они для Псковской земли то значительным увеличением, то уменьшением площади, за счет того что административно-территориальные образования переходили из одного подчинения в другое.



После перехода на советское административно-территориальное деление в 1920-х годах север области попал в Ленинградскую область, а юг несколько раз менял свою принадлежность, закончив в Калининской. Потом началась война, в ходе которой нынешняя территория Псковской области почти три года была оккупирована Германией и сильно пострадала.

После освобождения, в августе 1944 года, были образованы Псковская и Великолукская области, включавшие север и юг нынешней Псковской области соответственно. А в 1945 году к Псковской области присоединили Печоры и Пыталово.

Свои современные границы Псковская область приобрела в 1957 году, когда Великолукскую область поделили между Псковской и Калининской (ныне Тверской).