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Сцена / Концерты

Ансамбль русской музыки «Псков» отметит 40-летний юбилей большим концертом

28.08.2019 12:08|ПсковКомментариев: 0

Ансамбль русской музыки «Псков» в 2019 году отмечает 40 лет со дня основания. 29 сентября в честь юбилейной даты на сцене концертного зала филармонии состоится большой концерт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в нем, кроме самих юбиляров, примут участие их друзья - музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы.

Ансамбль «Псков» заслужено называют «живой легендой филармонии». И это не случайно, ведь его создание в 1979 году ознаменовало «второе рождение» гуслей на Псковской земле (первое название ансамбля «Гусляры»).

Сорок лет ансамблю «Псков». Этот концерт, прежде всего, дань памяти тем, кто стоял у истоков создания коллектива: Вениамин Кричевский, Томеслав Ястребов, Юрий Маркелов, Вера Багренко, Александр Разумовский. Ансамбль русской музыки «Псков» является обладателем гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах (Псков 2001г.), лауреатом премии администрации Псковской области, и занесен в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова». Ансамбль радует поклонников своим творчеством не только в Пскове и городах Псковской области, но и за ее пределами. Небывалый успех принесли ему выступления в г. Сиань (Китай) в рамках недели русской культуры. Ведущий филармонический коллектив, гордо носящий имя, великого русского города, продолжает развивать древние и вечно новые музыкальные традиции земли Псковской, сохранять культуру ее музыкального исполнительства. Поклонников ансамбля по-прежнему ждут премьеры новых композиций.

35 лет руководит ансамблем, заслуженный артист России Александр Либ. С первых дней в ансамбле служит заслуженная артистка России Наталья Александрова.

В концерте принимают участие: Петербургский «Терем-квартет».

Ансамбль-первооткрыватель, ансамбль-новатор. «Терем-квартет» давно стал символом Санкт-Петербурга и России, выступая «посланником» на мероприятиях международного значения, именно по этой причине ансамбль называют «визитной карточкой города». Глубокая почвенность ансамбля, образ России, с которым он тесно ассоциируется, а также оригинальность и современность творческой мысли обеспечивает неизменное его присутствие на высоких правительственных мероприятиях, международных мероприятиях культурного и общественного политического значения. Своими оригинальными аранжировками и авторскими произведениями, вызывающие восторг у слушателей в разных концах земного шара, «Терем-квартет» взорвал традиционные представления о музыке для народных инструментов и открыл новые грани их звучания. С самого дня своего рождения 26 ноября 1986 года музыкальный коллектив с готовностью идет на смелые эксперименты. Содружество с джазовыми и рок- музыкантами, совместные выступления с симфоническими оркестрами и фольклорными ансамблями. Все это свидетельство непрерывного творческого поиска.

В концерте принимает участие экс-солистка ансамбля «Псков», ныне солистка ансамбля «Гусляры России» Ольга Алексеева (Москва). Ведущая исполнительница на гуслях звончатых в России. Удостоена серебряной медали «Национальное достояние России» за активную концертную деятельность. Лауреат и обладатель Гран-при Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии

Цена билета 350-500 рублей.

Теги: #концерт #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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