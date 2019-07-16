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Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове

Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове.

Кантата «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа в исполнении Симфонического оркестра Псковской областной филармонии и хора Санкт-Петербургского Государственного университета откроет новый филармонический сезон 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Симфоническая кантата для хора, солистов и оркестра «Carmina Burana» - одно из самых спорных классических произведений 20-го века. С момента премьеры и по сей день можно встретить диаметрально противоположные мнения как о сочинении, так и о его авторе. Но все противоречия отвечают духу эпохи: 1937 год, нацизм в Германии, еврейские корни композитора… Не иначе как сама судьба, или Фортуна, распорядилась здесь жребием.

К моменту написания произведения Карлу Орфу было 40 лет, и он был известен больше как педагог-новатор. Они с женой только недавно открыли школу, где обучали детей по собственной методике – через движения тела, ритм и игру на простейших инструментах в ребенке пытались «разбудить» природную музыкальность и талант.

И именно в этот момент ему в руки попал сборник-песенник, найденный в одном из баварских монастырей. Он был датирован 1300-м годом и содержал множество текстов, написанных вагантами – странствующими певцами и поэтами. Это был средневековый монастырский песенник, и к тому времени пережил уже 4 издания. Название «Carmina Burana» («Бойернские песни») дал первый хранитель и издатель сборника Иоганн Шмеллер по названию местности, в которой тот был найден.

«Фортуна, играючи, подсунула мне в руки каталог Вюрцбургского антиквариата, где я нашел название, которое магической силой приковало мое внимание: «Кармина бурана – немецкие песни и стихи из рукописей 13 века, изданные Иоганном Шмеллером».

В сборнике было собрано около 250 текстов разных авторов на разных языках: на разговорной латыни, старонемецком и старофранцузском. При первом взгляде на список тем опусов кажется бессмыслицей объединение их в общую книгу. Несмотря на то, что найдены они были в монастыре, ничего религиозного там не было и в помине. Напротив, все тексты очень жизненные - лирические любовные серенады и романсы, застольные песни, веселые пародии.

На первой же странице было изображение колеса фортуны. Эмблема представляет собой несколько кругов, которые соединяют внешний, внутренний и духовный миры. В центре – фигура богини Судьбы. Спицы - как параллели. Но когда колесо вращается, то человек, изображенный по краям рисунка, оказывается в разных положениях. Это символически иллюстрирует содержание аллегории: regnabo, regno, regnavi, sum sino regno. Перевод: буду царствовать, царствую, царствовал, есмь без царства.

Фортуна вращает колесо наугад (ее иногда рисуют с завязанными глазами).

Поэтому: «тот, кто сегодня возвышен, завтра будет унижен», «того, кто сегодня пребывает внизу, фортуна завтра вознесет к вершинам», «госпожа Фортуна вращает колесо быстрее, чем ветряная мельница».

С детства Карл Орф мечтал о своем театре, делал свои постановки, декорации, писал к ним тексты и т.д. Создание моноспектакля было его мечтой. «Кармина Бурана» стала воплощением такой идеи, а образ Фортуны стал главным лейтмотивом кантаты. Сам автор высказывался, что именно от этого сочинения следует вести отсчет его произведений, а все, что было написано до этого, следует сжечь. И действительно, многие творения он просто уничтожал.

Сценическая кантата – это, прежде всего, зрелище, мистерия, где сочетается слово, музыка, балет, вокал. Помимо звукового воздействия, автор продумал оригинальное оформление сцены – во времена жизни композитора в течение всего часа, что шло представление, на сцене вращалось огромное колесо, которое повергало публику в трепет.

По задумке композитора, сценическое воплощение кантаты должно было включать не только оркестр, голоса хора и вокалистов, но и цветовые решения, подобно тому, как в текстах-первоисточниках низменное сменяет возвышенное и наоборот.

Музыка кантаты очень живописна. Номера, посвященные любви, исполняют солисты. Тогда как сатирически-пародийные и песни монахов исполняет хор в сопровождении усиленных оркестровых инструментов. Много стилизаций под народно-песенный бытовой фольклор, причем точных цитат композитор не использует, но музыка часто будет слушателю «о чем-то напоминать».

Эту музыку весьма любит современное телевидение и кинематограф. Она звучит в телевизионных шоу всего мира, в кинофильмах и сериалах, даже в рекламе. Чаще всего, конечно, используют первый хор «О, Фортуна», ставший визитной карточкой кантаты. Не представляется возможным составить весь список телепроектов, в которых можно услышать отрывки из «Кармины Бураны», вот лишь небольшой перечень: т/с «Х-фактор" (2016); т/с «Как я встретил вашу маму» (2014);т/с «Правильная жена» (2014);т/с «Бруклин 9 – 9» (2014);т/с «Лузеры» (2013);т/с «Симпсоны» (2009, 2011);к/ф «Притворись моей женой» (2011); т/с «Танцы со звездами» (2009);к/ф «Невеста с того света» (2008); к/ф «Самый лучший фильм» (2008); к/ф «Фокусники» (2007); т/с «Друзья» (1999); к/ф «Холостяк» (1999); к/ф «Прирожденные убийцы» (1994) и др.

Премьера кантаты «Кармина Бурана» прошла 8 июня 1937 года на сцене Фракфуртской оперы. Почти о любом классическом сочинении обычно пишут, что «премьера прошла с оглушительным успехом». Однако о премьере «Кармины Бураны» этого сказать нельзя. Критики, журналисты, газетчики писали противоречивые отзывы, но несомненно одно: об этом высказались все! Отклики были такого характера: «музыка неплохая, но несомненно, что все впечатление испортил непонятный текст на латыни»; «бесплодные усилия автора не увенчаются успехом – средние века прошли, и вся эта латынь и римские мотивы никому сейчас не интересны, нужна музыка, которая отражала бы современные нужды общества»; «огромный музыкальный творческий акт произвел колоссальное впечатление, он указывает новые направления»; «сильнейшее впечатление фестиваля - сенсационное исполнение сценической кантаты Карла Орфа»; «сочинение ошарашивающей новизны».

Но была и еще одна рецензия, не написанная, а сказанная устно, сыгравшая ключевую роль в дальнейшей судьбе произведения. Она принадлежала создателю организации «Союз борьбы за чистоту немецкой культуры» господину Розенбергу. Он же был автором расовой теории национал-социалистов. Он назвал музыку Орфа (дословно) «баварской негритянской музыкой», намекая на ее неблагородный уровень. Таким образом, к концу 1937 года о Карле Орфе, доселе малоизвестном, услышали все в Германии. Но уже через 4 дня после премьеры по неизвестным причинам постановка была закрыта, и кантату стали вновь исполнять лишь спустя годы.

Позднее, после войны «Кармина Бурана» вошла репертуар многих театров, постановки ее шли с огромным успехом, потому что в таком произведении любой режиссер мог проявить свое собственное я. Экспериментов было великое множество – сцену оформляли самым непредсказуемым образом.

Но сегодня основной вариант исполнения кантаты – концертный, реже - бессюжетный балет под фонограмму.

Так что псковичам этой осенью представляется уникальная возможность услышать один из музыкальных шедевров ХХ века, сразу же оказавшийся в золотом фонде популярного классического репертуара.

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