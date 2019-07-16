Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковичи о «Несвятых святых»
Суздальский фестиваль анимационного кино
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Последняя игра Александра Пушкина
Мариинка: впервые в Пскове
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Децл «Морфия»
ещё Концерты 16.07.2019 11:450 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе 03.09.2019 10:280 Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове 28.08.2019 12:080 Ансамбль русской музыки «Псков» отметит 40-летний юбилей большим концертом 22.08.2019 11:390 Симфонический оркестр областной филармонии примет участие в праздновании 75-летия образования Псковской области 13.08.2019 12:410 Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа 09.08.2019 08:530 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр исполнили возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского. ФОТО
Сцена / Концерты

Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове

03.09.2019 10:28|ПсковКомментариев: 0

Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове.

Кантата «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа в исполнении Симфонического оркестра Псковской областной филармонии и хора Санкт-Петербургского Государственного университета откроет новый филармонический сезон 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Симфоническая кантата для хора, солистов и оркестра «Carmina Burana» - одно из самых спорных классических произведений 20-го века. С момента премьеры и по сей день можно встретить диаметрально противоположные мнения как о сочинении, так и о его авторе. Но все противоречия отвечают духу эпохи: 1937 год, нацизм в Германии, еврейские корни композитора… Не иначе как сама судьба, или Фортуна, распорядилась здесь жребием.

К моменту написания произведения Карлу Орфу было 40 лет, и он был известен больше как педагог-новатор. Они с женой только недавно открыли школу, где обучали детей по собственной методике – через движения тела, ритм и игру на простейших инструментах в ребенке пытались «разбудить» природную музыкальность и талант.
И именно в этот момент ему в руки попал сборник-песенник, найденный в одном из баварских монастырей. Он был датирован 1300-м годом и содержал множество текстов, написанных вагантами – странствующими певцами и поэтами. Это был средневековый монастырский песенник, и к тому времени пережил уже 4 издания. Название «Carmina Burana» («Бойернские песни») дал первый хранитель и издатель сборника Иоганн Шмеллер по названию местности, в которой тот был найден.

«Фортуна, играючи, подсунула мне в руки каталог Вюрцбургского антиквариата, где я нашел название, которое магической силой приковало мое внимание: «Кармина бурана – немецкие песни и стихи из рукописей 13 века, изданные Иоганном Шмеллером».

В сборнике было собрано около 250 текстов разных авторов на разных языках: на разговорной латыни, старонемецком и старофранцузском. При первом взгляде на список тем опусов кажется бессмыслицей объединение их в общую книгу. Несмотря на то, что найдены они были в монастыре, ничего религиозного там не было и в помине. Напротив, все тексты очень жизненные - лирические любовные серенады и романсы, застольные песни, веселые пародии.

На первой же странице было изображение колеса фортуны. Эмблема представляет собой несколько кругов, которые соединяют внешний, внутренний и духовный миры. В центре – фигура богини Судьбы. Спицы - как параллели. Но когда колесо вращается, то человек, изображенный по краям рисунка, оказывается в разных положениях. Это символически иллюстрирует содержание аллегории: regnabo, regno, regnavi, sum sino regno. Перевод: буду царствовать, царствую, царствовал, есмь без царства.
Фортуна вращает колесо наугад (ее иногда рисуют с завязанными глазами).
Поэтому: «тот, кто сегодня возвышен, завтра будет унижен», «того, кто сегодня пребывает внизу, фортуна завтра вознесет к вершинам», «госпожа Фортуна вращает колесо быстрее, чем ветряная мельница».

С детства Карл Орф мечтал о своем театре, делал свои постановки, декорации, писал к ним тексты и т.д. Создание моноспектакля было его мечтой. «Кармина Бурана» стала воплощением такой идеи, а образ Фортуны стал главным лейтмотивом кантаты. Сам автор высказывался, что именно от этого сочинения следует вести отсчет его произведений, а все, что было написано до этого, следует сжечь. И действительно, многие творения он просто уничтожал.
Сценическая кантата – это, прежде всего, зрелище, мистерия, где сочетается слово, музыка, балет, вокал. Помимо звукового воздействия, автор продумал оригинальное оформление сцены – во времена жизни композитора в течение всего часа, что шло представление, на сцене вращалось огромное колесо, которое повергало публику в трепет.

По задумке композитора, сценическое воплощение кантаты должно было включать не только оркестр, голоса хора и вокалистов, но и цветовые решения, подобно тому, как в текстах-первоисточниках низменное сменяет возвышенное и наоборот.
Музыка кантаты очень живописна. Номера, посвященные любви, исполняют солисты. Тогда как сатирически-пародийные и песни монахов исполняет хор в сопровождении усиленных оркестровых инструментов. Много стилизаций под народно-песенный бытовой фольклор, причем точных цитат композитор не использует, но музыка часто будет слушателю «о чем-то напоминать».
Эту музыку весьма любит современное телевидение и кинематограф. Она звучит в телевизионных шоу всего мира, в кинофильмах и сериалах, даже в рекламе. Чаще всего, конечно, используют первый хор «О, Фортуна», ставший визитной карточкой кантаты. Не представляется возможным составить весь список телепроектов, в которых можно услышать отрывки из «Кармины Бураны», вот лишь небольшой перечень: т/с «Х-фактор" (2016); т/с «Как я встретил вашу маму» (2014);т/с «Правильная жена» (2014);т/с «Бруклин 9 – 9» (2014);т/с «Лузеры» (2013);т/с «Симпсоны» (2009, 2011);к/ф «Притворись моей женой» (2011); т/с «Танцы со звездами» (2009);к/ф «Невеста с того света» (2008); к/ф «Самый лучший фильм» (2008); к/ф «Фокусники» (2007); т/с «Друзья» (1999); к/ф «Холостяк» (1999); к/ф «Прирожденные убийцы» (1994) и др.

Премьера кантаты «Кармина Бурана» прошла 8 июня 1937 года на сцене Фракфуртской оперы. Почти о любом классическом сочинении обычно пишут, что «премьера прошла с оглушительным успехом». Однако о премьере «Кармины Бураны» этого сказать нельзя. Критики, журналисты, газетчики писали противоречивые отзывы, но несомненно одно: об этом высказались все! Отклики были такого характера: «музыка неплохая, но несомненно, что все впечатление испортил непонятный текст на латыни»; «бесплодные усилия автора не увенчаются успехом – средние века прошли, и вся эта латынь и римские мотивы никому сейчас не интересны, нужна музыка, которая отражала бы современные нужды общества»; «огромный музыкальный творческий акт произвел колоссальное впечатление, он указывает новые направления»; «сильнейшее впечатление фестиваля - сенсационное исполнение сценической кантаты Карла Орфа»; «сочинение ошарашивающей новизны».
Но была и еще одна рецензия, не написанная, а сказанная устно, сыгравшая ключевую роль в дальнейшей судьбе произведения. Она принадлежала создателю организации «Союз борьбы за чистоту немецкой культуры» господину Розенбергу. Он же был автором расовой теории национал-социалистов. Он назвал музыку Орфа (дословно) «баварской негритянской музыкой», намекая на ее неблагородный уровень. Таким образом, к концу 1937 года о Карле Орфе, доселе малоизвестном, услышали все в Германии. Но уже через 4 дня после премьеры по неизвестным причинам постановка была закрыта, и кантату стали вновь исполнять лишь спустя годы.

Позднее, после войны «Кармина Бурана» вошла репертуар многих театров, постановки ее шли с огромным успехом, потому что в таком произведении любой режиссер мог проявить свое собственное я. Экспериментов было великое множество – сцену оформляли самым непредсказуемым образом.
Но сегодня основной вариант исполнения кантаты – концертный, реже - бессюжетный балет под фонограмму.
Так что псковичам этой осенью представляется уникальная возможность услышать один из музыкальных шедевров ХХ века, сразу же оказавшийся в золотом фонде популярного классического репертуара.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии, цена билета 500-1300 рублей

Теги: #концерт #ТКД #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
03.09.2019, 10:280 Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове 02.09.2019, 14:210 Обновленным спектаклем «Как стать артистом» откроет Псковский театр кукол новый сезон 30.08.2019, 15:561 Псковская филармония успешно создает тренд: классическая музыка современна и интересна 30.08.2019, 15:370 Псковский театр драмы отправляется с «Ревизором» на «Реальный театр» в Екатеринбург
30.08.2019, 13:281 Театры и филармонии будут вправе не возвращать деньги при возврате билетов менее чем за три дня 29.08.2019, 12:380 Три новых абонемента предлагает Псковская областная филармония в 76-м филармоническом сезоне 29.08.2019, 10:562 Псковская «Река Потудань» приглашена на Восточный экономический форум во Владивостоке 28.08.2019, 16:300 Фильм, в основу которого легла трагедия «Норд-Ост», покажет Псковская областная киносеть
28.08.2019, 12:080 Ансамбль русской музыки «Псков» отметит 40-летний юбилей большим концертом 27.08.2019, 11:381 В новом театральном сезоне детская театральная мастерская «Гвозди» начинает работать с новым составом преподавателей 25.08.2019, 14:160 Более 2,5 тысяч человек собрала «Ночь кино 2019» в районных кинозалах Псковской области 24.08.2019, 14:160 Под небом голубым есть город золотой: как прошел последний летний концерт Псковского симфонического оркестра
22.08.2019, 20:160 Спектакль из Пскова покажут на ежегодном театральном фестивале молодой режиссуры в Москве 22.08.2019, 11:390 Симфонический оркестр областной филармонии примет участие в праздновании 75-летия образования Псковской области 21.08.2019, 15:070 Актеры Псковского драмтеатра поженились 21.08.2019, 13:331 Псковский драматический театр: В новый сезон - с новыми актерами
20.08.2019, 12:560 В Псковской области может быть принят закон о поддержке кинематографа 20.08.2019, 12:500 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор на новый учебный год 14.08.2019, 20:023 Идет прием заявок на возмещение затрат на производство фильмов в Псковской области 14.08.2019, 14:070 Псковский «Ревизор» отправится на гастроли в Берлин
14.08.2019, 12:391 «Семь самураев», билеты по 150 и Денис Кугай в роли отца Федора: что ждет псковичей в новом театральном сезоне 13.08.2019, 12:410 Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа 13.08.2019, 11:310 Рибейты - дополнительный стимул для того, чтобы снимать кино в Псковской области - мнение эксперта 09.08.2019, 12:411 Новые правила: Чтобы попасть в Псковский театр или филармонию нужно будет сохранить кассовый чек
09.08.2019, 08:530 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр исполнили возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского. ФОТО 08.08.2019, 12:110 Режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов стал победителем Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция - детям» 07.08.2019, 11:430 «Был и я в стране чудесной…» - выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове 05.08.2019, 13:192 Центр поддержки кинематографии создан на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области
05.08.2019, 12:510 «Пиковая дама» откроет 114-й театральный сезон в Пскове 02.08.2019, 16:120 Монреальский хор исполнит в Пскове возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского 02.08.2019, 13:570 Гастроли Новороссийского драматического театра в Пскове переносятся на сентябрь 02.08.2019, 12:091 Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод»
01.08.2019, 11:300 «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ 31.07.2019, 11:453 На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса 30.07.2019, 13:030 Сегодня и завтра билеты на августовские спектакли Псковского драмтеатра можно приобрести за половину стоимости 25.07.2019, 08:530 Под покровом джаза
22.07.2019, 13:450 Николай Хондзинский и его первый симфонический сезон в Пскове 18.07.2019, 17:530 Премьерный показ диснеевского ремейка вызвал ажиотаж у зрителей Опочки 18.07.2019, 17:051 «Тихие сеансы» могут войти в практику областной киносети 18.07.2019, 11:420 Атмосферные концерты под открытым небом состоятся в июле и августе
16.07.2019, 11:510 Трагикомедией «Играй, скрипач!» завершатся гастроли Новороссийского театра в Пскове 16.07.2019, 11:450 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе 11.07.2019, 12:440 Новороссийский театр покажет псковичам свою трактовку «Пяти вечеров» Александра Володина 11.07.2019, 12:180 Стали известны фильмы, которые покажет региональная киносеть Псковской области в «Ночь кино»
08.07.2019, 13:430 Как купить билет на спектакль Псковского драмтеатра за половину стоимости? 08.07.2019, 12:412 Музыкальную комедию с грузинским акцентом привезет псковичам Новороссийский драмтеатр 07.07.2019, 01:110 Ночь нежна: лавандовый концерт вновь прошел в Пскове 05.07.2019, 17:490 Псковский академический театр драмы стал номинантом зрительской премии «Звезда театрала»
04.07.2019, 12:460 Комедию «Что-то зазвенело» в постановке артистов Новороссийского театра драмы увидят псковские зрители 02.07.2019, 13:280 Псковская филармония и отель «Покровский» приглашают на вечер настоящего атмосферного джаза 01.07.2019, 13:471 Псковская филармония планирует бесплатно приглашать на концерты ветеранов в 2020 году 01.07.2019, 11:471 С 8 по 11 августа в Пскове пройдут гастроли Новороссийского драматического театра
29.06.2019, 14:064 Популярная группа «Фрукты» выступит сегодня в Пскове 28.06.2019, 17:451 Манфред Шюркамп: Ганза - доказательство того, что границы должны быть открыты 28.06.2019, 17:150 В Пскове торжественно открыт I Международный кинофестиваль «Западные ворота» 28.06.2019, 16:262 Алексей Учитель хотел бы снять фильм в Волышево
28.06.2019, 15:374 Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове станет ежегодным - Жанна Малышева 28.06.2019, 15:234 Алексей Учитель: Псков надо объявить столицей кинематографа 27.06.2019, 16:100 Эксперты оценили в Псковском драмтеатре 5 эскизов спектаклей режиссерской лаборатории 27.06.2019, 14:100 Спектакль Псковского театра кукол «Фауст» тепло встречен зрителями Международного фестиваля «КУКАRТ»
27.06.2019, 12:500 Псковский театр драмы начал по новым правилам продавать билеты 27.06.2019, 12:450 Международное жюри выберет лучший фильм псковского фестиваля «Западные ворота» 26.06.2019, 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» 25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере
25.06.2019, 15:351 Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова 25.06.2019, 15:180 «Очень громкой премьерой» завершится театральный сезон в Псковском театре драмы 25.06.2019, 13:274 Флешмоб «Не получай пропуск» предложили провести в Пскове на Ганзу 25.06.2019, 13:141 Рынок городов и шествие участников: Что ни в коем случае нельзя пропустить на Ганзе?
25.06.2019, 12:350 Завпост Псковского драмтеатра Максим Горбунов участвовал в российском проекте «Театральное ПТУ» 24.06.2019, 15:570 Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 24.06.2019, 14:050 Спектакль Псковского драмтеатра «Год Жирафа» примет участие в Международном фестивале «Кyкart» 24.06.2019, 10:465 Изменяла ли жена Пушкина с императором?
22.06.2019, 17:000 В Псковском драмтеатре представили спектакль «Невидимки». ФОТО 21.06.2019, 11:000 Режиссер Константин Солдатов: «Невидимки» - это спектакль о любви и самопожертвовании 20.06.2019, 15:170 Режиссер эскиза «Нави Волырк-капитанский сын» Елена Павлова: «Внутренняя человеческая природа Крылова интереснее фактов его биографии» 20.06.2019, 12:140 Районные кинозалы Псковской области примут участие во Всероссийской акции «Ночь кино 2019»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru