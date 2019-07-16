Сцена / Концерты

Елизавета Барышникова рассказала о самых интересных концертах минувшего филармонического сезона

По мнению директора Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой, 75-й филармонический сезон в Пскове не просто удался, а стал очень важным культурным событием. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он этом она сообщила журналистам на пресс-конференции.

«Для меня важнейшим событием стали совместные концерты с Имперским русским балетом. «Шахерезадой» и «Болеро» мы задали высокую планку. Также важнейшим стал фестиваль русской музыки, насыщенный, яркий и сложный. В этом году мы приложим все усилия, чтобы фестиваль также ярко ворвался в культурную повестку этого сезона», - поделилась Елизавета Барышникова.

Также, по ее словам, ярким явлением в сезоне стали три концерта-опенэйра и совместный концерт оркестра Псковской областной филармонии с классическим хором Монреаля.

«Летом мы также работали, причем при аншлагах. Благодарим наших слушателей за стабильный интерес к нашим концертам», - подчеркнула Елизавета Барышникова.

Она пообещала, что 76-й сезон тоже станет интересным. Он будет открыт 5 октября грандиозным концертом, на котором будет исполняться кантата «Кармина Бурана».