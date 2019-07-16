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Николай Хондзинский: Наша филармония - это красота, молодость и энергия

Главный дирижер симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский подвел итоги юбилейного 75-го филармонического сезона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, все, что планировалось в прошлом году, удалось реализовать в программе даже в большем объеме. Прежде всего, в числе позитивных примеров он привел сотрудничество с Московской филармонией, которое продолжится и в этом сезоне. Сотрудничество развивалась и в рамках приезда именитых музыкантов, и в рамках гастролей Русских филармонических сезонов. «Приезд Мариинского театра был знаковым событием для нашей культурной жизни и заставляет забыть, что есть что-то невозможное в творческой жизни, - сказал Николай Хондзинский. - Солисты Мариинского театра неоднократно выступали на сцене БКЗ, и их яркие выступления - это то, чем я горжусь. Слышать это исполнение, заряжаться этой энергией - это то, какая и есть наша филармония. Это красота, молодость, порыв, энергия. И заполняемость зала превосходит ожидания. Это доверие аудитории позволяет нам больше рисковать и мотивирует нас на качество, постоянный рост».

Вместе с тем, заданная высокая планка, как отметил Николай Хондзинский, осложняет ожидания от 76-го сезона, потому что она «не позволяет снижать напор творчества» и заставляет более требовательно относиться к качеству звучания оркестра, которому в этом сезоне главный дирижер намерен уделить максимум внимания.

В рамках сезона, кроме того, будет продолжено сотрудничество с Мариинским театром, с Имперским балетом, который дважды выступит в этом сезоне в Пскове. «У нас появилась "каста" балетоманов, мы не дадим им разочароваться, - заметил Николай Хондзинский. - В январе мы покажем "Щелкунчик"- очень трогательный семейный спектакль. В рамках фестиваля русской музыки БКЗ представит "Спящую красавицу"» .

Новый сезон открывается кантатой Карла Орфа «Карина Бурана». Это яркое сочинение уже исполнялось в Пскове, тем не менее, это достаточно редко звучащая композиция. Выступление состоится при участии хора Санкт-Петербургского госуниверситета.