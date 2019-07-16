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Два знаковых юбилея Псковская филармония отметит грандиозными концертами

В этом году Псковская филармония празднует два знаковых юбилея, которые будут отмечены насыщенными по программе концертами. Один из них - 40-летие ансамбля русской музыки «Псков». Концерт, приуроченный к этому юбилею, состоится 28 сентября. Кроме самих юбиляров, в нем примут участие их друзья - музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы. Стоимость билетов - 350 - 500 рублей, их уже можно приобрести на сайте БКЗ филармонии.

Другой знаковый юбилей - 75-летие Псковской филармонии. 28 октября в стенах БКЗ пройдет масштабный гала-концерт Симфонического оркестра Псковской областной филармонии при участии солистов Мариинского театра.

Кроме того, на концерте выступит ученик Псковской детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова Василий Черотченко (фортепиано), который является обладателем ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» в номинации «музыкальное искусство». По словам художественного руководителя и главного дирижера оркестра Николая Хондзинского, для него очень важен факт участия Василия в юбилейном гала-концерте. «Мы стараемся поддерживать наших талантливых ребят, - подчеркнул он. - Впервые юное дарование выйдет на сцену в рамках профессионального концерта. Василий сыграет Концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор Моцарта».