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Псковская областная филармония 12-14 сентября проведет ярмарку абонементов

Псковская областная филармония сообщает о начале продажи абонементов на концерты. Только с 12 по 16 сентября все абонементы Псковской областной филармонии будут продаваться с 40% скидкой от стоимости билетов. В остальные дни - с 20% скидкой от стоимости билетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Так, абонемент №1 посвящен праздничным датам предстоящего сезона. В их числе - 75-летие Псковской областной филармонии, отмечаемое гала-концертом с участием солистов Мариинского театра и обладателя премии «Юные дарования Псковщины» пианиста Василия Черотченко.

По-настоящему семейным станет новогодний концерт абонемента, где под музыку оживет волшебная история с глубоким смыслом, продолжающая трогать сердца детей и родителей.

«Маленький принц» - это концерт с песочной анимацией, так полюбившейся слушателям в прошлом сезоне.

В честь 75-летия Победы в БКЗ пройдет праздничный концерт, участниками которого станет симфонической оркестр Псковской филармонии и детский сводный хор Псковской области. Стоимость абонемента 960-1920 рублей.

Абонемент №2 - «Детский» - представит цикл сказок А.С.Пушкина («Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»).

Абонемент №3 пригласит псковичей в виртуальный концертный зал проекта «Московская филармония - филармониям России».

Оркестровые концерты с нового сезона намеренно выведены из системы абонементов.

По словам директора Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой, это новшество введено для того, чтобы дать постоянным слушателям концертов возможность самим собрать свой абонемент.

В настоящий момент разработана специальная система скидок для тех, кто хочет посетить больше, чем один концерт - информацию о ней можно будет получить в кассе филармонии.

Всю информацию о стоимости абонементов и о программах концертов можно найти на сайте Псковской областной филармонии в разделе «Абонементы».