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Василий Юркевич - новый дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии

Уже в этом месяце Василий Юркевич представит концерт в Великих Луках, а в октябре состоится дневной детский концерт. В ноябре будет дан концерт с группой «Доньял» с Фарерских островов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Василий Юркевич родился в городе Минске 1 июля 1985 года. Закончил Минское музыкальное училище по классу вокала. По окончании училища переехал в Санкт-Петербург и после прослушивания у известнейшей российской оперной певицы, народной артистки СССР Ирины Богачевой, принял решение поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию, чтобы продолжить обучение вокальному мастерству.

Обучаясь в консерватории, по специальности актер музыкального театра, на третьем курсе заинтересовался симфоническим дирижированием и решил освоить еще одну музыкальную профессию. Учился в течение двух лет факультативно, а затем получил второе высшее образование на кафедре оперно-симфонического дирижирования в классе профессора Владимира Абрамовича Альтшулера. В настоящее время Василий Юркевич проходит обучение в аспирантуре при Санкт-Петербургской консерватории.

Параллельно с учебой работал в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, был приглашен художественным руководителем Николаем Азаровым быть его ассистентом-дирижером оперетты «Орфей в аду» композитора Жака Оффенбаха, в постановке народного артиста России Юрия Александрова.

После двух лет работы в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии получил приглашения о сотрудничестве от главного дирижера Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николая Хондзинского. С сентября 2019 года принят на должность дирижера Псковского симфонического оркестра и переехал в Псков.

По мнению Василия Юркевича, Псков - бесподобный город, колыбель русской цивилизации, архитектура впечатляет и не может оставить никого равнодушным.