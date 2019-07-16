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Юбилейный концерт ансамбля русской музыки «Псков» пройдет на сцене БКЗ 20 октября

Ансамбль русской музыки «Псков» в 2019 году отмечает 40 лет со дня основания. 20 октября в честь юбилейной даты на сцене концертного зала филармонии состоится большой концерт. Сейчас идут репетиции праздничной программы. В концерте, кроме самих юбиляров, примут участие их друзья — музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы.

Ансамбль «Псков» заслужено называют «живой легендой филармонии». И это не случайно, ведь его создание в 1979 году ознаменовало «второе рождение» гуслей на Псковской земле (первое название ансамбля «Гусляры»).

Ведущий филармонический коллектив, гордо носящий имя, великого русского города, продолжает развивать древние и вечно новые музыкальные традиции земли Псковской вот уже 40 лет, сохранять культуру ее музыкального исполнительства. На праздничном концерте поклонников ансамбля по-прежнему ждут премьеры новых композиций.

35 лет руководит ансамблем, Заслуженный артист России Александр Либ. С первых дней в ансамбле служит Заслуженная артистка России Наталья Александрова.

В концерте примет участие: Петербургский «Терем-квартет». Ансамбль-первооткрыватель, ансамбль-новатор. «Терем-квартет» давно стал символом Санкт-Петербурга и России, выступая «посланником» на мероприятиях международного значения, именно по этой причине ансамбль называют «визитной карточкой города».

На сцену Большого концертного зала филармонии также выйдет экс-солистка ансамбля «Псков», ныне солистка ансамбля «Гусляры России» Ольга Алексеева (Москва). Ведущая исполнительница на гуслях звончатых в России. Удостоена серебряной медали «Национальное достояние России» за активную концертную деятельность. Лауреат и обладатель Гран-при Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Концерт состоится 20 октября в 17:00 в зале филармонии.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Цена билета 350-500 рублей.