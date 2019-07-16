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«Для меня нет тебя прекрасней»: советские битлы выступили в псковском БКЗ

Какие только музыкальные коллективы не называли советскими битлами! И «Песняров», и «Цветы» Стаса Намина, и «Секрет», и «Машину времени»... Но многие по праву считают советскими «Битлз» ВИА «Поющие гитары». Эта группа родилась в 1966 году по образу и подобию «ливерпульской четверки». Впервые на советской эстраде появились музыканты, которые одновременно и пели, и играли на инструментах. До них на эстраде выступали либо солисты (с инструментальным сопровождением), либо чисто инструментальные группы.

Молодые ленинградские музыканты, вдохновленные опытом полузапрещенных «жуков», подарили стране новый музыкальный стандарт и жанр - ВИА, и новые, веющие свежестью и духом манящей свободы хиты, среди которых особое место заняли западные песни, переведенные на русский язык - «Синяя птица», «Толстый Карлссон». Битловские песни, кстати, одними из первых в СССР начали исполнять тоже «Поющие гитары». Правда, на концерте, который прошел вчера в БКЗ Псковской филармонии, до Yesterday дело так и не дошло, но этим музыкантам и собственного хитового репертуара не занимать!

«В этом году нашему коллективу исполняется 53 года, а мы все на сцене и уходить не собираемся, потому что есть вы - наша публика. И нам бы очень хотелось, чтобы вы были не просто зрителями, а полноправными участниками концерта», - обратились музыканты к многочисленным гостям БКЗ филармонии и попросили не стесняться подпевать песням, проверенным временем. Стадионного хора из псковичей не получилось - горожане были явно не в голосе, что неудивительно, учитывая капризы нашей погоды и батарей отопления. Но все же в меру своих способностей и возможностей - подпевали каждому слову, причем не только в забойных припевах, но даже в куплетах.

А очаровательная пожилая пара не побоялась сделать то, чего хотелось всем сидящим в зале, - седой мужчина и его спутница просто встали со своих мест и вышли к сцене танцевать. И медленные, и энергичные танцы - любые ритмы оказались им подвластны. И это была мегазашкаливающая романтика, ребята, не подвластная возрасту!

«Сумерки», «Люди встречаются», «Каракум», «Воскресенье - радостный день», «Теплый вечер» и главный балладный хит ВИА - «Для меня нет тебя прекрасней», исполненный неподражаемым Евгением Броневицким... «Я как будто вернулась в молодость», - громко и очень искренне делилась своими впечатлениями дама в возрасте со своей подругой не менее бальзаковского возраста, записывающей в это время видео на мобильник.

Но концерт, конечно, был не только и не столько ностальгическим. Это была настоящая рок-н-ролльная советская классика со свойственной ей энергетикой и в хорошем смысле наивностью. Чистый гитарный звук, гармоническое многоголосие, задушевные и бесхитростные тексты без всяких этих новомодных философских изысков «И я - холодный, как лимонад. Никто в этом не виноват». Даже жалко, что в зале в основном присутствовала исключительно взрослая публика - прививка хорошей музыкой сейчас их детям и внукам пришлась бы так же кстати, как прививка от гриппа. И здесь уже вопрос здоровья даже, а не вкуса.

Слушатели долго не хотели отпускать музыкантов, одаривали их цветами, бурными аплодисментами и таинственными пакетами с подарками. После двух песен на бис и признаний в любви к городу, который всегда встречает их теплым приемом и бабьим летом, «Поющие гитары» откланялись и удалились за кулисы, дав псковичам возможность немного отдышаться и приготовиться к автограф-сессии.

Желающих пообщаться с музыкантами оказалось довольно много. Зрители рассказывали о своих впечатлениях от концерта, расспрашивали о песнях и творческих планах группы, интересовались, успели ли «Поющие гитары» полюбоваться Псковом. Выяснилось, что музыканты смогли лишь на недолгое время заглянуть в церковь Старое Вознесение, что на Свердлова. Но этих мгновений им хватило, чтобы восхититься архитектурой и духом города.

У псковичей же было целых два часа для того, чтобы восхититься музыкой и талантом «Поющих гитар», вспомнить любимые песни, под которые танцевали, влюблялись и просто жили люди эпохи, кажущейся спустя полстолетия почти мифической, и оттого особенно прекрасной.

Елена Никитина