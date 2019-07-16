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Николай Хондзинский вновь за дирижерским пультом Мариинского театра

Главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский представит зрителям Мариинки оперу Александра фон Цемлинского «Карлик». В постановке принимают участие солисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов и Симфонический оркестр Мариинского театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

«С нетерпением жду нашей новой сценической встречи с замечательными воспитанниками Ларисы Абисаловны. Крайне редко исполняемая опера Цемлинского «Карлик» - это компактная и насыщенная композиция по сказке Оскара Уайльда. Мастер оркестровки, Цемлинский добивается потрясающего звучания и особой игры оркестровых тембров», - заметил дирижер.

По его словам, работа с оркестром Мариинского театра дает уникальную возможность творческой реализации. «Качество и отдача музыкантов этого великолепного оркестра просто потрясают», - добавил он.

Из восьми опер Александра Цемлинского «Карлик» (1919–1921) относится к двум наиболее популярным. Другая – «Флорентийская трагедия» (1916). Обе одноактные оперы написаны на либретто по произведениям Оскара Уайльда. В основе сюжета обеих – трагедия любви внешне уродливого мужчины к прекрасной, но жестокой женщине. С 1980-х годов, когда забытый в середине ХХ века Цемлинский стал постепенно возвращаться в концертные и оперные афиши, эти две оперы часто ставят как диптих. В Мариинском театре он оказался разделен почти двумя десятилетиями: «Флорентийскую трагедию» исполнили на «Звездах белых ночей» 1999 года, «Карлик» звучит в Петербурге впервые. Либретто к опере» написал Георг Кларен.

Принято подчеркивать автобиографизм «Карлика»: опера по сказке Уайльда «День рождения инфанты» причудливо отражает историю отношений Цемлинского и Альмы Шиндлер-Малер, первой красавицы Вены эпохи югендстиля. Альма брала у Цемлинского, тогда успешного молодого дирижера и композитора, уроки, писала романсы. В своих поздних воспоминаниях она отмечала, что Цемлинский был самой большой страстью ее жизни, не забывая тут же подчеркивать, как он был некрасив.

Добавим, Николай Хондзинский сотрудничает с Мариинским театром с 2014 года. Под его руководством оркестр исполнял музыку Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Стравинского и многих других.