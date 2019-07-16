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Экс-солистка ансамбля «Псков» Ольга Алексеева: «Это мои люди, мой коллектив!»

20 октября в честь юбилейной даты на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии состоится большой концерт. По традиции, на юбилейном концерте выступят те музыканты, чей старт карьере дал ансамбль «Псков». В их числе экс-солистка ансамбля, ныне солистка ансамбля «Гусляры России» Ольга Алексеева (Москва).

Сегодня Ольга Алексеева - ведущая исполнительница на гуслях звончатых в России. Она удостоена серебряной медали «Национальное достояние России» за активную концертную деятельность, лауреат и обладатель Гран-при Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

- Ольга, Вы начинали творческий путь в ансамбле «Псков». Каковы Ваши самые яркие воспоминания?

- В ансамбль я пришла, когда мне было 16 лет - возраст, когда переходишь во взрослую жизнь. Мне очень нравился коллектив, нравилось выезжать на гастроли. С самого первого дня мне запомнились тёплые, дружеские отношения в коллективе. Конечно всегда восхищал и поражал Александр Иванович Либ! Каждый концерт, каждая репетиция- это событие, это огромный урок сцены! Всему абсолютно: от макияжа и походки до улыбки и жеста, до взмаха руки- всему научил Либ - он подходил и говорил:" Выпрямь спину!", "Выше верхнюю губу подводи!", "Улыбайся, в зал смотри!" и т.п. А все мои коллеги подшучивали над этим, но советовали слушаться.

Я помню каждое его слово и интонацию, и дня не было, чтобы выходя на сцену, я не вспомнила свой первый любимый коллектив и учителя, который, действительно, научил на сцене жить.

- Поддерживаете ли до сих пор дружеские связи с музыкантами ансамбля?

- Я проработала в ансамбле Псков всего полтора года, но с первого до последнего дня это была моя настоящая, любимая творческая жизнь, самый главный интерес! Конечно же, уехав в Москву, я очень тянулась обратно - новый коллектив оказался не таким душевным. Москва- большой город - все бегут, торопятся с работы на работу, и поэтому каждый раз, приезжая в Псков, я бежала к малому залу филармонии - то на выезд, то на репетицию, чтобы просто всех обнять.

Сейчас стало легко общаться и следить за событиями в соцсетях, мы взаимно подписаны практически со всеми ребятами. Отдельно хочу сказать, что до сих пор очень тепло общаюсь с Виктором Беляевым, который уже несколько лет как уехал из России, но с ним мы, кажется, никогда не расставались. С Еленой Лениной и Ильёй Хмелевым часто держим связь как коллеги по части обучения детей гуслизму. А вообще многие мои бывшие коллеги были моими преподавателями в Псковском музучилище: Маргарита Тепонайнен, Александр Поторочин, Елена Ленина. Со временем, конечно, привычки и интересы поменялись, немножко времени не стало хватать - немножко потерялись... И тут вторая волна нашего сотрудничества, взаимодействия и просто дружбы - в октябре 2014 года ( хотя с годом могу ошибиться) наш «Псков» блистал на концертных площадках подмосковного фестиваля «Садко». Как раз день открытия фестиваля совпал с юбилеем Александра Щелканова. Мы долго говорили друг с другом, поздравляли, а в конце вечера Александр Салиев сказал, что только сейчас простил меня за тот мой, десятилетней давности, уход из коллектива - отъезд в Москву. А Николай Кохановский всегда для меня был учителем философии артистической жизни - беседы с ним не прекращались ни тогда, ни сейчас - о насущном и прекрасном мире музыки. Ну, а что касается Андрея Евстафьева, то мы многие годы сотрудничаем - Андрей мне очень помогает с аранжировками - всегда очень легко и приятно работать с профессионалом высокой пробы.

Ещё мне до сих пор часто вспоминается наш звукач Лёха Бобров- с ним всегда было весело и легко, ведь хороший звукооператор- это 90% успеха любого артиста!

- С каким настроением готовитесь к приезду в Псков?

- На юбилей коллектива собираюсь, как на праздник и как на экзамен, одновременно. Для меня эти люди - учителя, а я для них «наша Ольга» и я буду волноваться, как много лет назад, делая первые шаги в большой мир под названием «сцена», волноваться за «тыгыдын» в «Сивке -бурке», за безупречность грима, за то, что «скажет Либ», и так же, как тогда, буду уверена в каждом плече, в каждом звуке - потому, что это мои люди, мой коллектив.

- Что пожелаете юбилярам?

- Дорогие мои, в первую очередь, я никогда не устану вас всех благодарить за мое начало, за то добро, которое вы излучаете, за вашу самобытность и индивидуальность, за человечность и любовь, которую я бережно несу в своём творчестве от истока - от вас - в каждое сердце зрителя. Всем хочу пожелать здоровья, счастья, долгих лет блистать на сцене, творческих свершений, признания и терпения! Ну, и дорогие мои юбиляры, мы еще поиграем!

Ансамбль «Псков» заслуженно называют «живой легендой филармонии».

И это не случайно, ведь его создание в 1979 году ознаменовало «второе рождение» гуслей на Псковской земле (первое название ансамбля «Гусляры»). Коллектив получил Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах, является лауреатом премии администрации Псковской области, занесен в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», выступал в Китае на неделе русской культуры.

Художественный руководитель ансамбля «Псков» - заслуженный артист России Александр Либ.

Гостями на дне рождения ансамбля «Псков», кроме Ольги Алексеевой, станет «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга.

Большой концертный зал филармонии 20 октября в 17:00. Цена билета 350-500 рублей.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.