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Митрополит Псковский и Порховский Тихон и Михаил Ведерников мечтают о том, что сводный хор и симфонический оркестр выступят в Кремле

На встрече с музыкантами и администрацией симфонического оркестра Псковской областной филармонии губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказал свою мечту о том, чтобы сводный хор Псковской области выступил вместе с симфоническим оркестром в Московском Кремле.

По его словам, он уже обсуждал эту перспективу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Эта перспектива может быть реализована через несколько лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей со встречи с главой региона.

Михаил Ведерников отметил важность появления у филармонии серьезных партнеров, в частности, Мариинского театра. «Это очень почетно и престижно, - подчеркнул губернатор. - Важно, чтобы и инструменты соответствовали качеству исполнения, и чтобы у вас была возможность ездить не только по российским, но и зарубежным площадкам и знакомить всех с вашим творчеством».