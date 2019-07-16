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Уже через два дня в Пскове выступит легенда российской эстрады Юрий Шатунов

Уже через два дня, 10 октября, Псков будет встречать человека, которого смело можно назвать легендой российской эстрады, - Юрия Шатунова. Артист начал свой гастрольный тур, и псковичи первые, кто в рамках тура увидят артиста в своем городе.

Объяснять, кто такой Юрий Шатунов, не нужно. На его песнях взрослели миллионы. Он продолжает собирать полные залы по всей стране.

Искренний, открытый, эмоциональный и обаятельный артист, который щедро делится со зрителями своей энергией и заводит публику с пол-оборота. Так было десятилетия назад, так есть и сейчас.

Его голос по-прежнему молод, а стиль узнаваем с первого взгляда.

Любимые песни и новые композиции прозвучат в программе «Не молчи», погружая зрителей в атмосферу искренности, романтики и первой любви.

Хиты «Детство», «С днем рождения», «Запиши мой голос», без которых невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова, прозвучат и на этом выступлении.

Но в этот раз Юрий Шатунов обещал порадовать поклонников и новым творчеством.

Концерт состоится 10 октября в БКЗ Псковской областной филармонии, справки по телефону: 66-89-20. начало в 19.00.

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