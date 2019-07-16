Сцена / Концерты

Большой юбилейный концерт ансамбля «Псков». ФОТО

20 октября в в БКЗ филармонии состоялся Большой юбилейный концерт ансамбля русской музыки «Псков». Его уже давно называют «живой легендой филармонии». И это не случайно, ведь его создание в 1979 году ознаменовало «второе рождение» гуслей на Псковской земле (первое название ансамбля «Гусляры»). Коллектив получил Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах, является лауреатом премии администрации Псковской области, занесен в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», выступал в Китае на неделе русской культуры.