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Сцена / Концерты

Ягодка опять

26.10.2019 08:28|ПсковКомментариев: 0

Замечательный праздник музыки состоялся вчера, 25 октября, в честь 75-летия деятельности Псковской областной филармонии. Гала-концерт симфонического оркестра филармонии (дирижер Николай Хондзинский) при участии солистов Мариинского театра и юного пианиста Василия Черотченко стал подарком для псковичей и гостей города.

Псковская областная филармония пережила вместе со страной несколько эпох. Но во все времена этот пропагандист культуры, знакомящий нас с выдающимися музыкальными коллективами и всемирно известными исполнителями, выполняет одну миссию - заставляет расти духовно, думать и развиваться.

И сегодня, семь с половиной десятилетий спустя, филармония, в состав которой входят симфонический оркестр и ансамбль русской музыки «Псков», остается центром культурной жизни региона. Форум лучших молодых исполнителей России «Crescendо», рождественские музыкальные вечера и стильные летние концерты под открытым небом, фестивали народной музыки в честь Б.С. Трояновского и «День Гуслей», ежегодный фестиваль русской музыки в честь М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова - только несколько ярких страниц насыщенного событийного календаря Псковской областной филармонии.

- В последнее время мы реализовали большое количество проектов, многие из которых прошли на псковской сцене впервые, - рассказала перед концертом директор организации Елизавета Барышникова. - Обещаем не сбавлять темпы! Что особенно приятно — за последние три года число зрителей, посещающих концерты классической музыки, выросло более чем вдвое, с 6200 человек за восемь месяцев 2016 года до 13400 с января по август 2019-го. Надеюсь, это не предел, и 2020 год станет еще успешнее. Билеты на предстоящие в новом году мероприятия уже в продаже. Одним из наиболее значимых событий, думаю, станет фестиваль русской музыки - если и ждать сюрпризов, то, в первую очередь, от него.

75-летие наряду с филармонией отметила в этом году Псковская область - об этом напомнил, поздравляя со сцены с праздником, вице-губернатор Николай Цветков.

- 1944 год, в Европе еще война, а у нас, в Псковском крае, создают филармонию... Кстати, одно из значений этого слова - любовь к гармонии. Очень хочется, чтобы коллективы, сотрудники Псковской областной филармонии жили в гармонии и с окружающим миром, и с собой, - сказал он.

Николай Цветков также зачитал приветственный адрес за подписью губернатора Михаила Ведерникова - с пожеланиями вдохновения, творческих открытий, счастья и благополучия.

И, конечно, кульминацией праздника стал гала-концерт, на котором прозвучали увертюры, арии, фрагменты из опер и оперетт Моцарта, Россини, Пуччини, Чайковского, Рахманинова и других классиков.

Солировали артистка Мариинки Виолетта Лукьяненко и заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов. Они уже выступали в Пскове в минувшем августе, на концерте open-air «Золото Вены». Ария Дон Жуана, исполнять которую красавчик с легкой улыбкой Альберт Жалилов вышел с бокалом шампанского, понятна и без субтитров.

Любовь, надежда, страсть, - Моцарту подвластны и время, и чувства. Казалось, солист, в финале отправивший в зал воздушный поцелуй, безраздельно завладел залом - но последовавший за арией дуэт Альберта Жалилова с изумительной Виолеттой Лукьяненко («Дуэт Дон Жуана и Церлины»), весь - кокетство и флирт, вызвал еще более теплые овации.

- Молодцы! И такие свежие оба, - прокомментировала моя соседка.

Что удивительно, отдельных аплодисментов удостоился... рояль, который выкатили на сцену для исполнения следующего номера программы. Похоже, непростые судьбы Стейнвея и сыновей до сих пор волнуют псковичей. Не нужно переживать, этот Стейнвей сегодня оказался в надежный руках - 11-летнего пианиста Васи Черотченко. Лауреат премии «Юные дарования Псковщины» если и волновался, то виду не подавал и наравне со взрослыми отработал моцартовский Концерт №23 для фортепиано с оркестром ля мажор.

Трудно сказать, что больше подкупило аудиторию, нежная музыка (концерт, написанный в Вене, уже третье столетие считается самым популярным из всех 27 фортепианных концертов Моцарта) или серьезность юного профессионала. Одно очевидно - со вчерашнего вечера у пианиста Василия Черотченко еще больше поклонников.

Второе отделение Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко превратили в опереточное шоу, да еще и интерактивное. Классика должна быть ближе к зрителю, еще ближе, еще! Артисты спустились со сцены в зал - мало того что пели, так еще и танцевали, разыгрывали сценки страсти и ревности, - кажется, от этой пары искры летели!

Есть мнение, что классическая музыка спасает от стрессов и нормализует давление. Если это так, то вечер 25 октября подарил псковичам оздоровление не только духовное, но и физическое. Подарки не ограничатся юбилеем - у филармонии впереди насыщенная творческая жизнь. А там и до столетнего юбилея рукой подать.

Альберт Жалилов:

В Пскове прекрасный оркестр. Оркестр, у которого замечательный дирижер, Николай Хондзинский. Ведь все идет от дирижера в первую очередь, он зажигает артистов, дает какое-то новое направление. Музыканты загораются от идей. Новая мотивация дает стимул для того, чтобы превзойти себя. В псковском оркестре, мне кажется с мотивацией и идеями все в порядке, он на верном пути благодаря руководству, и это очень здорово.
Теги: #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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