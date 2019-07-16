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Сцена / Концерты

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в БКЗ Псковской областной филармонии

28.10.2019 13:19|ПсковКомментариев: 0

В большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Выступление пойдет 4 декабря, в рамках большого юбилейного тура. Шоу состоит из хитов, которые группа выпустила за 25 лет существования.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной филармонии, коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты и новые песни, световое шоу и уникальную сценографию. Группа исполнит композиции и из последнего альбома - «Невыносимая легкость бытия».

Диана Арбенина уверяет: «Название альбома одновременно заставляет нас задуматься о своем месте в мире, не занимаясь привычной для музыкантов рефлексией».

В Псковской областной филармонии добавили, что живые концерты «Ночных Снайперов» всегда проходят с аншлагом. Собирают сотни и тысячи поклонников в России и по всему миру: в странах СНГ, Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, Израиль, ОАЭ, США, Канада, Австралия, Япония традиционно тепло принимают группу. Поскольку увидеть и лично поздравить любимых артистов с круглой датой хотят во многих городах и странах, юбилейный тур «Ночных Снайперов» растянется на два года.

За время своего существования эта культовая российская рок-группа создала множество хитов: «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж», «Столица», «Морячок», «Актриса»; записала саундтреки к таким фильмам как «Мы из будущего 2», «Распутин», «Кандагар», «Кармен», «Интимный дневник Анны Карениной». «Ночные снайперы» стали постоянным участником крупнейших российских рок-фестивалей: «Нашествие», «Максидром», «Крылья», «Рок над Волгой». В активе музыкантов более 10 номерных альбомов, множество синглов, концертных CD и DVD, а также престижные национальные музыкальные премии.

Напомним, группа «Ночные Снайперы» появилась в Санкт-Петербурге в 1993 году. Ее создатели - Диана Арбенина и Светлана Сурганова. Первый альбом коллектива вышел летом 2001 года - «Рубеж». В декабре 2002 года, после релиза второго альбома «Цунами», Светлана Сурганова покинула творческий коллектив.

«Ночные Снайперы» - постоянный участник крупнейших российских рок-фестивалей, 8 июля 2019 года, в день рождения лидера группы Дианы Арбениной, вышел десятый студийный альбом группы «Невыносимая легкость бытия».

Всю информацию можно узнать на сайте orbilet.ru и по телефону 66 - 89 - 20.

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Теги: #концерт #БКЗ #Псковская филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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