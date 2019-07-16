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В Пскове выступит легендарный Кубанский казачий хор

В воскресенье, 3 ноября, на сцене концертного зала областной филармонии программу «Любо, братцы, любо!» представит Кубанский казачий хор.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в концертную программу вошли лучшие номера и постановки, созданные за более чем 200-летнюю историю коллектива.

Отметим, что хор ведет свою историю с 1811 года, являясь старейшим национальным коллективом страны.

Основу репертуара составляют народные казачьи песни и танцы, записанные в станицах Краснодарского края в обработке художественного руководителя, народного артиста России и Украины, композитора Виктора Захарченко.