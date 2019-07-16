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Филармония предложила псковичам новый формат общения

Псковская филармония предложила своим слушателям необычный формат общения.

22 ноября состоится встреча с главным дирижером Псковского симфонического оркестра Николаем Хондзинским, который расскажет о предстоящем 12 декабря концерте симфонического оркестра Мариинского театра.

Как сообщается в Instagram филармонии, гости смогут задать маэстро вопросы о грядущем выступлении, в рамках которого прозвучит одно из самых загадочных и совершенных сочинений в истории музыки - «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Начало встречи 22 ноября в 19.00.

Вход свободный.

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