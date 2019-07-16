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«Юные дарования Псковщины» выступят в БКЗ Псковской филармонии

Концерт «Юные дарования Псковщины» состоится сегодня, 23 ноября, в БКЗ Псковской областной филармонии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, в концерте примут участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, обладатели стипендии губернатора Псковской области.

В программе концерта прозвучит музыка М. Балакирева, Ф. Листа, А. Глазунов, Д. Каччини, Л. Берио, Г. Форе.

Первая премия «Юные дарования Псковщины» была вручена в 1996 году. За более чем двадцатилетнюю историю существования премии ее лауреатами стали около 700 учеников детских музыкальных школ, школ искусств, художественных школ г. Пскова и области. В их числе выпускники и нынешние преподаватели Псковского областного Колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки им. Гнесиных (г. Москва).

Это мероприятие носит статус «концерт-награждение», поскольку в его рамках проходит награждение дипломами и сертификатами лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии губернатора Псковской области.

Традиционно перед зрителями будут выступать лауреаты премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и обладатели стипендии губернатора Псковской области.

Отметим, что в Псковской области реализуется система поддержки одаренных детей. Ее истоки восходят к появлению в 1992 году программы «Культура и дети Псковщины», одной из целей которой стало сохранение системы музыкально-художественного образования и воспитания детей, сети ведомственных музыкальных, художественных школ и школ искусств, создание системы стимулирования одаренных детей стипендиями, конкурсами.

Начало концерта в 17.00. Практически все билеты проданы.