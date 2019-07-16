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В Пскове чествовали «юных дарований Псковщины» и стипендиатов губернатора среди одаренной молодежи

Концерт «Юные дарования Псковщины» прошел в субботу, 23 ноября, в Пскове в большом концертном зале Псковской областной филармонии. На одной сцене вместе выступили юные талантливые музыканты Псковской области и региональный симфонический оркестр под управлением главного дирижера Николая Хондзинского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, во время концерта прозвучали произведения Милия Балакирева, Ференца Листа, Александра Глазунова, Джулио Каччини, Лучано Берио, Габриеля Форе.

По сложившейся традиции в рамках концерта прошло награждение дипломами и сертификатами лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии губернатора Псковской области.

Стипендиаты этого учебного года - студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, участник Райнсбергского оперного фестиваля (Германия) Федор Сидяков, студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Михаил Зинин, Варвара Емельянова (постоянная участница концертных коллективов русских народных инструментов Санкт-Петербурга), Андрей Буянов (режиссер короткометражного фильма «На ощупь»), а также студентка Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Виктория Кухаренко. Во время мероприятия всем им вручены сертификаты на стипендию губернатора на текущий учебный год.

«Юных дарований Псковщины» на сцене в номинации «Музыкальное искусство» представили Елисей Альт (Великие Луки, фортепьяно), Дарья Данильченко (Великие Луки, фортепьяно), Илья Иванов (Великие Луки, флейта), Алина Жолобова (Великие Луки, вокал), Светлана Ендальцева (Псков, фортепьяно), Елизавета Слезкина (Псков, гитара), Алексей Колосов (Псков, фортепьяно), Василий Черотченко (Псков, фортепьяно), Никита Цыкунов (Псков, баян), Алексей Манушин (Псков, баян), Прасковья Новикова (Великие Луки, скрипка), Елизавета Колесникова (Новосокольники, гусли), Глеб Семенов (Псков, фортепьяно), Дмитрий Ромачевский (Псков, сольный вокал), Мария Семенова (Пустошка, фортепьяно), Ольга Янкевич (Пустошка, фортепьяно), Маркелова Кристина (Псков, эстрадное пение).

Виктория Шейбакова (Псков, живопись) и Ольга Зинина (Псков, изобразительное и декоративно-прикладное искусство) получили награды в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», а Артем Тихомиров (Себеж) — в номинации «Хореографическое искусство».

Все ребята завоевали премию по итогам учебного года 2018/2019, в котором они показали выдающиеся результаты на фестивалях международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней.

Напомним, в Пскове торжественный концерт «Юные дарования Псковщины» прошел уже в 23-й раз. За годы существования премии ее лауреатами стали около 700 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области. В их числе выпускники и нынешние преподаватели Псковского областного Колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки им. Гнесиных г. Москва.

Организаторами мероприятия выступили комитет по культуре Псковской области, Псковская областная филармония и Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.