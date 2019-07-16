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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
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От хип-хопа до рок-н-ролла: концерт «Старые Новые Песни - 2» состоится 12 января

26.11.2019 11:42|ПсковКомментариев: 0

12 января в БКЗ Псковской областной филармонии пройдет концерт «Старые Новые Песни - 2». Более 30 артистов будут играть самую разнообразную музыку: от хип-хопа до рок-н-ролла на одной сцене, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции области.

Организатор - Театрально-концертная дирекция, ставит перед собой задачу соединить прошлое и настоящее, и у нее есть все шансы отлично с этим справиться. Псковичей ждет уникальная программа, в 2020 году будет представлен новый формат - настоящая музыкальная эклектика.

На одной площадке выступят самые обсуждаемые и известные исполнители Пскова: «Отцы хороших звуков», Джаз-квартет Аркадия Галковского, Fresco, «Капитан Смоллетт», Radio band, «Красивая». 

Старые Новые Песни, 12 января в 19.00, Билеты можно приобрести в кассе БКЗ, а также на сайте>>>

Цена билета 500-900 рублей.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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