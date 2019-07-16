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29 декабря «Венский Новый год» в БКЗ Псковской филармонии отпразднуют дважды

В воскресенье, 29 декабря, праздничный концерт «Венский Новый год» пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии дважды: в 17 и 20 часов. Администрация филармонии просит всех зрителей внимательно отнестись к информации о начале мероприятия на своих билетах и в предновогодней суете не перепутать время концертов.

Напомним, что «Венский Новый год» продолжает многолетние традиции новогодних концертов Симфонического оркестра Псковской филармонии, на днях получившего новое наименование - Губернаторский. Но впервые в праздничные дни фантазия слушателей получит возможность перенестись в атмосферу самых известных в мире концертов классической музыки, ежегодно проходящих в Золотом зале Венской филармонии Мюзикферайн.

Праздничное настроение концерту подарит великолепная музыка И. Штрауса, Ф. Легара и других композиторов, чьи имена традиционно стоят в афише венского новогоднего концерта. С Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области выступят солисты Мариинского театра.

Приобретет ли Большой концертный зал филармонии богатое цветочное убранство, и выйдет ли трансляция концерта за пределы стен филармонии, как это происходит в Вене, остается загадкой. Но совершенно точно «Венский Новый год» станет ярким музыкальным событием в дни уходящего года.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.