Сцена / Концерты

Два аншлага подряд: как прошел Венский Новый год в БКЗ. ФОТО

«Супер! Получила удовольствие! До сих пор напеваю - прекрасная музыка в канун Нового года!» - это лишь один из многих восторженных отзывов о концерте «Венский Новый год», прошедшем вчера в БКЗ Псковской филармонии.

«Венский Новый год» продолжил многолетние традиции новогодних концертов Симфонического оркестра Псковской филармонии. Но впервые в праздничные дни фантазия слушателей получила возможность перенестись в атмосферу самых известных в мире концертов классической музыки, ежегодно проходящих в Золотом зале Венской филармонии Мюзикферайн.

Праздничное настроение концерту подарила великолепная музыка И. Штрауса, Ф. Легара и других композиторов, чьи имена традиционно стоят в афише венского новогоднего концерта. С симфоническим оркестром Псковской филармонии выступили солисты Мариинского театра, лауреаты многочисленных международных конкурсов - тенор Александр Трофимов и сопрано Татьяна Таранец.

Добавим, что в связи с тем, что билеты на дневной концерт были раскуплены едва ли не в первые дни поступления в продажу, администрация БКЗ приняла решение о дополнительном концерте. Оба выступления прошли с аншлагом.

Фото: Андрей Кокшаров