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Новогодние праздники 12 января продолжит концерт «Старые Новые Песни 2»

Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом - в январе отдыхали больше недели. Однако праздничное настроение сохраняется и после окончания официальных каникул, ведь 13 января вся страна отмечает старый Новый год.

В Пскове уже второй раз в канун старого Нового года, 12 января, праздное настроение создадут шесть групп вместе со зрителями Большого концертного зала Филармонии. Более 30 артистов примет участие в концерте «Старые Новые Песни 2», где будут играть самую разнообразную музыку: от хип-хопа до рок-н-ролла на одной сцене.

Организатор – Театрально-концертная дирекция, ставит перед собой задачу соединить прошлое и настоящее, и у нее есть все шансы отлично с этим справиться. Псковичей ждет уникальная программа в 2020 году будет представлен новый формат – настоящая музыкальная эклектика.

На одной площадке выступят самые обсуждаемые и известные исполнители Пскова.

Кто играет: Отцы Хороших Звуков, Джаз-квартет Аркадия Галковского, Fresco, Капитан Смоллетт, Radio band, Красивая.

Старые Новые Песни, 12 января 2020 в 19:00, Билеты можно приобрести в кассе БКЗ, а также на сайте.

Цена билета 500-900 рублей.

+79118831366 Дмитрий