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На концерт «Джаз в Рождество» приглашают псковичей 24 января

Концерт «Джаз в Рождество» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 января.

«Джаз в Рождество» - это ежегодный концерт коллектива под руководством известного псковского джазмена, преподавателя Псковского колледжа искусств Аркадия Галковского. Уже более 25 лет он является одной из самых ярких страниц новогодней филармонической афиши Пскова. В составе ансамбля: Аркадий Галковский (саксофон), Катерина Андреева (вокал), Виталий Цёмка (клавишные), Сергей Поторочин (бас) и Григорий Галковский (ударные).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств, в концертной программе прозвучат авторские аранжировки всеми любимых джазовых стандартов Чарли Паркера, Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима.

Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза.

Начало концерта в 19.00.