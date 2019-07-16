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Фольклорный ансамбль «Будимир»: О чем поют мужчины?

В День защитника Отечества псковский ансамбль представит уникальный концерт «Когда мы были на войне». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

История псковского фольклорного ансамбля «Будимир» началась в 2009 году. Выпускники колледжа искусств – Максим Плеханов, Анатолий Митюк и Виталий Кобец – вдохновившись примером фольклорного ансамбля «Братчина», в котором они пели под руководством педагога Елены Евгеньевны Обуховой, решили создать свою самостоятельную вокальную группу и назвали ее старинным русским именем «Будимир».

Первое выступление молодых артистов состоялось на открытии выставки художника Андрея Гладилова «Возвращение в Сетумаа» в галерее «На Бастионной». Народные песни, исполненные красивыми звучными мужскими голосами, сразу покорили зрителей своей искренностью и духовной наполненностью.

За эти годы «Будимир» стал, пожалуй, единственной мужской фольклорной группой в регионе, которая осталась верна традициям исконно русского народного творчества. Сами исполнители утверждают, что им интересна именно традиционная, аутентичная песня, а не стилизация под народную, в духе «Золотого кольца».

«У нас нет «приписки» к какой-либо сценической площадке, нет художественного руководителя. Каждый из нас занимается в жизни еще своей основной профессией. Максим Плеханов – актер Пушкинского театра, Анатолий Митюк работает в развлекательной сфере, я занимаюсь транспортной логистикой. Мы – самостоятельный свободный союз, который вырос из любви к народной песне, привитой нам когда-то нашими замечательными педагогами», – рассказывает Виталий Кобец.

Молодые исполнители – непременные участники многих фольклорных фестивалей и песенных праздников региона – таких, как «Соловьиная ночь», Фестиваль имени Ольги Сергеевой, «Гдовская старина», «Псковские жемчужины» и др. Этим летом голоса «Будимира» звучали на всех сценических площадках международных Ганзейских дней.

Ансамбль выступал в Смоленске, Твери, ездил представлять Псковскую область в Хельсинки. Коллектив был высоко оценен публикой на декабрьской премьере спектакля в постановке Дмитрия Месхиева «Голоса православного Пскова».

На этот раз «Будимир» в День защитника Отечества даст свой первый сольный концерт «Когда мы были на войне» на малой сцене Пушкинского театра. Надо отметить, что идея концерта принадлежит художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву.

Максим Плеханов: «Почему мы поем? Наверное, потому что песня – это универсальный язык общения, а самое выразительное средство общения со зрителем, с помощью которого удается передать все нюансы душевных переживаний, – это народная песня. Это та отмычка, что берет за душу, заставляет прослезиться или наоборот, засмеяться. Мы хотим напомнить слушателям, что, кроме того, что сейчас доносится из каждого утюга, у нас есть замечательное песенное наследие, которое надо сохранять и помнить».

Анатолий Митюк: «Русский человек пел и поет почти всегда – в походе, в краткие минуты отдыха, в горе и радости, в будни и праздники, в юности, зрелом возрасте и старости. Поэтому в программу мы включили русские и казачьи военные песни разных эпох: от времен рекрутчины до недавнего советского прошлого».

Виталий Кобец: «Мы представим зрителям именно мужскую песню, в которой есть место многим темам и эмоциям: здесь и радость, и любовная тоска, и крепкая мужская дружба, и страх перед смертью, и память о погибших товарищах, и удаль, и молодецкий задор. Народная песня тем хороша, что приоткрывает глубины и тайники не только русского характера в целом, это отображение и нашего личного жизненного опыта, наших житейских и душевных переживаний».

23 февраля. Малая сцена. Ансамбль «Будимир».

Концерт «Когда мы были на войне».

Начало в 18.00.

Билеты купить можно здесь: http://drampush.ru/afisha#tickets

Для зрителей 12+