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В БКЗ Псковской областной филармонии Дима Билан выступит с новым шоу «На орбите»

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится сольный концерт Димы Билана - новое шоу «На орбите». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в самом учреждении, концерт состоится 19 марта. Начало - в 18.00.

«В его основу легла идея, что каждый человек - отдельная планета, вращающаяся в огромной вселенной по своим орбитам, со своими законами и правилами. Шикарные аранжировки любимых песен и невероятный драйв артиста дополнят гармоничную картинку и создадут единое целое настроение. Новая концертная программа не оставит равнодушным никого. Не обойдется без сюрпризов», - отметили в филармонии.

Также в учреждении добавили, что зрители услышат как лучшие хиты исполнителя, так и новые песни.

Напомним, Дима Билан - единственный российский победитель международного конкурса эстрадной песни «Евровидения», семикратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 наград («тарелок») «Премии Муз-ТВ».

Стоимость билета: от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Купить билеты можно по ссылке - здесь.

Справки по телефону: 66 - 89 - 20.

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