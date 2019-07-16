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Губернаторский симфонический оркестр покажет к пушкинским дням программу «Метель»

7 февраля Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представит музыкальную программу «Метель», приуроченную к дням дуэли и гибели А.С. Пушкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, концерт станет союзом легендарной пушкинской повести, созданной за один день 1830 года и принадлежащей к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина», и всемирно известной музыки Г. Свиридова, удивительно соответствующей духу пушкинской эпохи и характерам героев повести.

Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель» - это музыка, которую с первых нот узнают в любой стране, могут напеть и часто спрашивают, как переводится слово «метель».

Звуки этого бессмертного произведения словно взяты из воздуха, услышаны и записаны…Невероятно красивые мелодии, едва уловимый легкий перезвон бубенцов, романсовые интонации, бытовавшие в начале XIX века, нежнейшие напевы, истинно русская музыка – музыка Свиридова обладает удивительно изобразительностью и с этим трудно не согласиться.

Все девять частей свиридовской сюиты навсегда стали одной из жемчужин классической музыки. Это произведение с удовольствием изучают ученики в музыкальных школах и любят заядлые меломаны.

Известнейший режиссер М. Швейцер сказал, что музыка Свиридова – навсегда. В ней удивительным образом сочетается время, которое продолжается вечно, и с этим тоже трудно не согласиться.

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Чтец – Борис Бирман.

БКЗ Псковской областной филармонии.

7 февраля, 19:00.

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