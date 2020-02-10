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«Мельница» выступит в Пскове 22 февраля

Группа Мельница представит юбилейную программу «2.0», посвященную двадцатилетию группы, на большом концерте в БКЗ Псковской областной филармонии 22 февраля.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как группа «Мельница» собралась на остатках проекта «Тиль Уленшпигель» - московская фолк-рок формация канула в лету из-за банальной ссоры между лидером группы Русланом Комляковым и остальными музыкантами. Капитан корабля был свергнут в результате мятежа, судно сменило название на «Мельницу», а у руля оказалась арфистка Наталья О’Шей, также известная, как Хелависа. Случилось это в 1999 году, в 2003 группа выпустила первый альбом, а в 2005 песня «Ночная кобыла» со второго номерного альбома «Перевал» попала в ротацию «Нашего радио».

С этого момента «Мельница» пользуется поддержкой огромной армии слушателей по всей стране, хотя совсем не похожа на звезд официальной российской фолк-сцены - от Надежды Бабкиной до Пелагеи. Фокус в том, что «Мельница» эксплуатирует фолк-рок не в привычном жанре возвращения к истокам - за истоки тут принимаются не былинные напевы, а уже адаптированные популярные произведения неофолка и, например, келтик-рока.

Мельница сейчас - это отлаженный с ювелирной точностью механизм, работающий на создание... магии. Хелависа и её коллеги на сцене создадут ретроспективную программу, которая проведет слушателя по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовёт зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далёкой галактике Альхимейра!

Мельница 2.0 - это двадцать лет истинной магии!

Начало концерта - в 19.00.

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