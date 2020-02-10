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Сегодня в Пскове выступит фолк-рок группа «Мельница»

Уже сегодня в Пскове группа «Мельница» представит юбилейную программу «2.0», посвященную двадцатилетию группы, на большом концерте в БКЗ Псковской областной филармонии.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились как группа «Мельница». Маленькие клубы сменились концертными залами и стадионами, акустическое звучание перетекло в сторону рока, а от первоначального состава осталась только Хелависа. За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видео-клипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях.

Группа пользуется поддержкой огромной армии слушателей по всей стране, хотя совсем не похожа на звезд официальной российской фолк-сцены. «Мельница» эксплуатирует фолк-рок не в привычном жанре возвращения к истокам, а уже адаптированные популярные произведения неофолка и, например, келтик-рока.

Начало концерта - в 19.00.

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