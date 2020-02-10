Сцена / Концерты

В предощущении весны: Сметана и Рахманинов прозвучали в Псковской филармонии

Раскатами грома и переливами волн, юными надеждами и растрепанными чувствами открылись вчера слушателям Псковской филармонии произведения двух великих национальных композиторов - Бедржиха Сметаны и Сергея Рахманинова. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением главного дирижера Николая Хондзинского исполнил одни из самых известных их произведений - живописные симфонические поэмы из цикла «Моя Родина» и полный романтического лиризма и драматического накала Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор.

Яркая, полная вдохновения и зримых деталей музыка Сметаны, воспевающая красоту Чехии, слушалась на одном дыхании. Достаточно было закрыть глаза, чтобы представить сюжет «Бланика»: неторопливое шествие воинов-защитников в недра гор, пастушеские напевы и вновь - тема битвы и победы национальных героев.

Ну а живописность «Влтавы» была настолько умело передана псковскими музыкантами, что представить главную чешскую водную артерию, понять ее нрав можно было, даже ни разу не побывав в Чехии. Брызги своенравных волн, журчание впадающих в реку ручьев, бушующая пена у Святоянских порогов и искры солнечных бликов в полноводном течении - многогранный характер природной стихии во всей своей красе вылился на слушателей в потоке звуков.

Заметим, что благодаря духовой секции оркестра в произведениях Сметаны - внезапно - появлялись псковские нотки: в движении Влтавы четко ощущались изгибы Великой, а в мощной поступи чешских великанов - застывшая на горе Соколихе дружина князя Александра Невского. Может, показалось, а, может, так и было задумано. Впрочем, струнные неизменно возвращали слушателей в Чехию, полную дыхания весны и пробуждения природы. Да и Николай Хондзинский приложил все силы для того, чтобы Влтава возвращалась в свои берега - даже палочкой дирижерской ради этого пожертвовал, упустив ее из рук в самом драматичном эпизоде.

Главным сюрпризом музыкального вечера в филармонии стало появление на сцене юного латвийского пианиста Карлиса Буковскиса, ученика II курса фортепианного отделения музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня. В свои 17 лет юный пианист уже может гордиться значительными достижениями: он принимал участие во многих концертах и фестивалях, проводимых в Латвии, Литве, Грузии, России и Узбекистане, является лауреатом Латвийского Государственного конкурса юных пианистов, в котором получил главный приз в своей возрастной группе.

Увидев вышедшего на сцену хрупкого скромного юношу, искушенная часть псковской публики успела скептически поджать губы, мол, как он будет играть «драму», как он даст «экспрессию»? Однако он показал и великолепную технику, и выразительную силу, и бьющую через край эмоцию - причем все это, учитывая изобилие сольных партий в данном произведении Рахманинова. Финал Концерта прозвучал настоящей одой жизни во всей полноте ее радостей и печалей.

Бурными аплодисментами и криками «Браво» псковичи несколько раз вызывали Карлиса Буковскиса на повторный поклон, и, расходясь по домам, обсуждали талант и профессионализм юного пианиста.

Полностью в свои права весна в БКЗ Псковской филармонии вступит меньше, чем через месяц, - 18 марта, с началом Фестиваля русской музыки М.П.Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который обещает еще больше открытий, свежих впечатлений и оваций.