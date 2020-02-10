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«Когда мы были на войне»: Ансамбль «Будимир» выступил в Псковском драмтеатре. ФОТО

Концерт «Когда мы были на войне» представил на малой сцене Псковского драмтеатра фольклорный ансамбль «Будимир». Он состоялся 23 февраля, в День защитника Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, история псковского ансамбля началась в 2009 году. Выпускники колледжа искусств – Максим Плеханов, Анатолий Митюк и Виталий Кобец – вдохновившись примером фольклорного ансамбля «Братчина», в котором они пели под руководством педагога Елены Обуховой, решили создать свою самостоятельную вокальную группу и назвали ее старинным русским именем «Будимир».

Первое выступление молодых артистов состоялось на открытии выставки художника Андрея Гладилова «Возвращение в Сетумаа» в галерее «На Бастионной». Народные песни, исполненные красивыми звучными мужскими голосами, сразу покорили зрителей своей искренностью и духовной наполненностью.

Каждый из членов ансамбля занимается в жизни еще своей основной профессией. Максим Плеханов – актер Пушкинского театра, Анатолий Митюк работает в развлекательной сфере, Виталий Кобец занимается транспортной логистикой. Молодые исполнители – участники многих фольклорных фестивалей и песенных праздников региона – «Соловьиная ночь», фестиваль имени Ольги Сергеевой, «Гдовская старина», «Псковские жемчужины» и другие. Этим летом голоса «Будимира» звучали на всех сценических площадках международных Ганзейских дней. Ансамбль выступал в Смоленске, Твери, ездил представлять Псковскую область в Хельсинки. Коллектив был высоко оценен публикой на декабрьской премьере спектакля в постановке Дмитрия Месхиева «Голоса православного Пскова».

Добавим, идея концерта «Когда мы были на войне» принадлежит художественному руководителю Псковского театра Дмитрию Месхиеву.