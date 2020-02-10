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Легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 25 апреля

Легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове. Концерт состоится в БКЗ Псковской областной филармонии 25 апреля, начало в 19.00.

У этой группы не бывает одинаковых концертов. Оттого каждый из них – настоящее Событие для всех ценителей живой музыки. В своем почтенном возрасте «Аквариум» совсем не выглядит как ретро-бэнд, играющий музыку прошлого века - творчество группы удивительно живо и актуально. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Борис Гребенщиков всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным.



Нынешний «Аквариум» – это коллектив, дающий десятки концертов в год, исполняющий и записывающий свою волшебную музыку с лучшими музыкантами мирового уровня. Постоянно меняясь, и при этом, оставаясь самим собой, Борис Гребенщиков создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в БКЗ, в 25 апреля в Пскове «Аквариум» отыграет большую концертную программу, где прозвучит множество песен – от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось.

Купить и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Количество билетов ограничено вместимостью зала. Справки по телефону 8 (911)4000-595.