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В Псковском драмтеатре покажут захватывающее музыкально-танцевальное путешествие «Ульгэр –шоу»

10-13 апреля в Псков на гастроли с тремя спектаклями приезжает один из ведущих театральных коллективов России – Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ.

Взрослые и маленькие зрители увидят один из самых ярких спектаклей репертуара театра - концертно-кукольное представление для всей семьи «Ульгэр-шоу», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Это и спектакль, и концерт одновременно — образно говоря, портал, который на час заберет зрителей из обыденности. В зале гаснет свет, и начинается шоу, от которого бегут мурашки, расширяются в восхищении зрачки, а телефоны хочется достать лишь для того, чтобы запечатлеть на память мгновения, от которых захватывает дух. Актеры эффектно и легко демонстрируют, какой зрелищной бывает игра театра кукол. На сцену выходит гигантский трехметровый дракон, его сменяет хрупкая гимнастка, сотканная из света. Зритель перемещается в Африку, слышит ритмичные звуки барабанов, хохочет над танцами ростовых кукол-туземцев. Дальше — Мексика, знакомые мотивы «Canción Del Mariachi», голос Антонио Бандераса. Взрослые и дети побывают в Китае, цирке, на световом шоу, услышат бумбокс и напевы ехора (народного бурятского танца).

Каждый зритель сможет сам стать участником представления и выйти на сцену для зрелищного массового номера или подкинуть со своего места в зале гигантские, но легкие прыгучие шары. Микс из музыки, игры света и тени, танцев и акробатики влюбляет, завораживает и остается в воспоминаниях.

«Представление "Ульгэр-шоу"… феерически искрометное, с блеском соединившее в себе элементы драматического и кукольного театра, эстрады, пантомимы и даже цирка, герои которого – Странные Человечки, раскручивающие на сцене многоцветный Волшебный Шар, – приглашают зрителя в захватывающее музыкально-танцевальное путешествие по разным странам и континентам». (Елена Толоконникова, газета «Северная Осетия»)

Автор спектакля – Белигма Улзутуева

В спектакле заняты: Оксана Лодоева, Дымбрыл Улзутуев, Даши Рабданов, Ариунзул Лхашидням, Булган Золжаргал, Буд Анхаабатар, Белигма Улзутуева, Энхбат Будердене

Продолжительность: 55 минут без антракта

Напомним, что это первые псковские гастроли за всю историю «Ульгэра», занимающего передовые позиции в отечественном искусстве театра кукол, расширяющего рамки его сценической выразительности, тонко и умно работающего с бурятской культурной традицией. И не только: в репертуаре «Ульгэра» есть и Пушкин, и Роберт Рождественский, и Сергей Козлов, и «Повесть о Петре и Февронии Муромских», и даже ненецкие сказания. Художественный руководитель театра – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Эрдэни Жалцанов.

Театр «Ульгэр» был основан в 1967 году. Словом, «ульгэр» у бурят называют национальный героический эпос. Театр активно работает для детской и взрослой публики, создает спектакли для семейного просмотра. Труппа театра неоднократно показывала свое мастерство на различных театральных фестивалях, завоевывая признание зрителей, дипломы, награды, с успехом гастролировала в Москве, Петербурге, за рубежом. Начиная с 2006 года, «Ульгэр» многократно становился номинантом и лауреатом Национальной театральной премии России «Золотая маска». «Ульгэр» является организатором Международного фестиваля театра кукол «Путь кочевника».

Нынешний костяк труппы театра – две национальные студии, обе обучались в петербургском РГИСИ (бывший ЛГИТМиК, СПбГАТИ). В 2002 году Сергей Черкасский выпустил бурятскую студию, а в 2015 году Яна Тумина выпустила монгольскую студию, также в основном вошедшую в труппу «Ульгэра». Таким образом труппа состоит из мастеров разного возраста, в том числе – молодых актеров и актрис.

Гастроли театра кукол «Ульгэр» в Пскове пройдут в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На сцене Псковского драмтеатра будут также показаны эпическая драма «Поющая стрела», номинированная на Национальную театральную премию «Золотая маска» в 2006 году в пяти номинациях, и спектакль «…И звали его Домино», номинант на «Золотую маску» 2020 года.

«Ульгэр –шоу».

11 апреля в 11.00 и 13.00. Большая сцена,

12 апреля в 11.00, Большая сцена,

13 апреля в 11.00 и 13.00, Малая сцена.

Для зрителей 0+.

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