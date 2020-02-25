Сцена / Концерты

Завтра псковичи смогут посмотреть онлайн-трансляцию 6-й симфонии Чайковского в исполнении Николая Хондзинского и «Русской консерватории»

Завтра, 25 марта, состоится онлайн-трансляция выступления музыкантов камерной капеллы «Русская консерватория» под управлением дирижера Николая Хондзинского. Артисты исполнят симфонию «Патетическая» Петра Чайковского.

Псковичей приглашают присоединиться к просмотру трансляции на порталах http://КУЛЬТУРА.РФ, http://lihov6.ru, http://rus-cons.com, а также в социальных сетях facebook, instagramm, youtube, vkontakte (прямые ссылки можно найти на сайте http://rus-cons.com).

Концерт пройдет в Соборной палате в Москве. «Под сводами возрожденной Соборной палаты состоится уникальный концерт, - сообщается на сайте rus-cons.com. - Здесь впервые будет звучать «Патетическая» симфония П.И. Чайковского – музыка, которую за ее удивительную, трагическую красоту и силу называют «русский реквием». Этот концерт объединит лучших музыкантов Москвы, и все они в наше непростое время будут играть абсолютно безвозмездно. Музыка будет звучать ради музыки».

Под сводами Соборной палаты это произведение звучит впервые.

Онлайн-трансляция начнется в 20.00 25 марта.

Николай Хондзинский - российский дирижёр, основатель Камерной капеллы «Русская консерватория», художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской филармонии.