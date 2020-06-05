Сцена / Концерты

«Лавандовая ночь» и «Золото Вены» могут пройти в Пскове в конце июля

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в передаче «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» рассказала, что open-air концерты в отеле «Покровский» «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» могут пройти в конце июля при условии отмены ограничительных мер в регионе.

«Да, мы планируем возобновлять концерты в «Покровском», - заметила она. - Я безумно скучаю по этому проекту. Этот проект очень любим псковской публикой».

По словам директора филармонии, основные условия - открытие отелей и разрешение на проведение массовых мероприятий. «Сделаем по два показа, чтобы ограничить количество зрителей и посадочных мест», - поделилась своими предположениями Елизавета Барышникова.