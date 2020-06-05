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Псковский симфонический оркестр планирует вернуться к репетициям в конце июня

Губернаторский симфонический оркестр Псковской областной филармонии планирует возобновить репетиции в конце июня. Об этом директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила в передаче «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Оркестр сейчас физически не может работать, - пояснила Елизавета Барышникова. - Это повсеместная ситуация. Не работает Мариинка, Метрополитен Опера - ни один коллектив. Но, я думаю, в ближайшее время мы начнем потихоньку возвращаться к жизни. Сейчас мы в отпуске, в конце июня оркестр вернется, и мы начнем репетировать».

По словам директора филармонии, проводить репетиции онлайн практически невозможно. Вместе с тем все музыканты очень стремятся вернуться к работе. В контексте необходимости обеспечения безопасности филармонией обсуждается работа оркестра в масках, что практически невозможно, поставлен вопрос об особой рассадке в оркестре и вероятном сокращении количества музыкантов, участвующих в концерте, что может отрицательно сказаться на репертуаре.

«Судя по моим разговорам с музыкантами и артистами, все хотят работать и вернуться к прежним проектам и концертам, - подчеркнула Елизавета Барышникова. - Многие говорят о том, что «тупеют»: профессия музыканта, актера предполагают ежедневные репетиции. Теряется профессиональная хватка - это происходит с любым специалистом, которому надо оттачивать мастерство».