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Цены на билеты в филармонию не вырастут для псковичей

Псковская филармония не планирует менять ценовую политику. Об этом директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила в передаче «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Она отметила, что формирование стоимости мероприятий, которые привозят организаторы, находится на их ответственности. «Я говорю и буду говорить, что нужно четко оценивать покупательскую способность горожан. «После возврата к нормальной жизни покупательская способность понизится, и если цены на билеты будут завышены, к ним никто не придет», - отметила Елизавета Барышникова.

Что касается филармонических мероприятий, цены повышать администрация не планирует. «Мы склоняемся к тому, чтобы предлагать скидки и акции, - пояснила директор учреждения культуры. - Мне кажется, нам надо будет возвращать зрителя. Мы так долго наращивали количество зрителей и шли к аншлагам... А может быть, наоборот, все истосковались по мероприятиям - и придут».