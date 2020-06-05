Сцена / Концерты

Елизавета Барышникова об онлайн-концертах: Лучше мы сделаем так, чем не сделаем ничего

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в передаче «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове поделилась своим видением плюсов и минусов онлайн-формата проведения концертов и фестивалей.

«Онайлн-формат не сравнить с живым общением со зрителем, - отметила она. - Зрители, приходя в зал, не только черпают энергию. музыкантов, происходит еще и обмен энергией друг с другом. Безусловно, ни один проект в видеоформате не заменит реальный фестиваль или концерт. Но в связи с тем, что мы поставлены в такие условия, лучше мы сделаем так, чем не сделаем ничего».

Директор филармонии сообщила, что в будущем, когда будет возможность вернуться к нормальной жизни, видеоформат станет менее ценным, чем сейчас, и потеряет в популярности, но останется некой частью фестивалей. «Мы поняли, что многие наши красивые проекты надо было обязательно снимать, чтобы оставлять наследие, которое потом можно было бы транслировать, - пояснила она. - Видеоформат - это возможность посмотреть концерты тем, кто находится далеко от Пскова».

Елизавета Барышникова добавила, что псковские артисты истосковались по творческой жизни. Филармония предложила жителям региона несколько онлайн-концертов в записи. Псковичи смогли увидеть открытие филармонического сезона в 2019 году сценической кантатой Carmina Burana Карла Орфа, концерт Мариинского оркестра в Пскове, на котором прозвучала 6-я симфония Чайковского. 9 мая в соцсетях БКЗ и на официальном сайте появился фортепианный концерт Никиты Волова ко Дню Победы. «Всем рекомендую его посмотреть, ссылка на видео шапке профиля БКЗ в инстаграм, - сказала Елизавета. - В концерте также используются хроники военных лет. Получился очень красивый проект. Просмотров не так уж много, но концерт стоит увидеть». Так как в настоящее время сотрудники филармонии находятся в отпуске, новых онлайн-концертов не планируется.

Кроме того, все желающие могут присоединиться к грядущему онлайн-празднованию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. С полной программой, которую обеспечивают многочисленные организации Пскова и области, можно ознакомиться на сайте http://pushkin-fest.com/.

АНО «Псковконцерт», которую возглавляет Елизавета Барышникова, подготовил онлайн-проект, куда войдут несколько мини-проектов. Планируется две видеотрансляции: 6 июня в 19.00 и 7 июня с 13.00 до 14.00 на телеканале «Россия-24».

«Мы начнем с «Метаморфоз» - проекта владыки Тихона, который мы презентовали на прошлом фестивале, - сообщила Елизавета Барышникова. - Это был очень красивый проект, мы его решили повторить и переформатировать. Сделали проект с теми же актерами, которые участвовали в прошлом году. Снимали его на пустой поляне - удалось сделать уникальные съемки заповедника с квадрокоптера. Съемки на пустой поляне - это интригует».