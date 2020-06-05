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Елизавета Барышникова: Мы постарались минимизировать бюджет для подготовки гала-концерта к пушкинскому празднику

Директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова прокомментировала появление в свободном доступе ее письма с просьбой обеспечить финансирование гала-концерта Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

По ее словам, АНО «Псковконцерт» столкнулось с большим количеством вопросов и проблем. «Мы постарались минимизировать бюджет, который был нужен для проведения концерта в онлайн-формате, - сообщила она. - С финансированием были некоторые проблемы, но чисто технического характера. Наше письмо - не свидетельство краха, это обычная рабочая переписка, которая помогает запустить процессы с увеличенной скоростью».

Елизавета Барышникова подчеркнула, что на данный момент все вопросы решены, и поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь. «Надеюсь, финальный результат всех порадует», - отметила она.